Droższy alkohol, tytoń i paliwo. Mieszkańcy Norwegii muszą sięgnąć głębiej do kieszeni

Wczoraj poznaliśmy założenia projektu ustawy budżetowej przygotowanego przez ustępujący rząd Erny Solberg. Z propozycji wynika, że w przyszłym roku wzrosną podatki na popularne artykuły. Mieszkańcy kraju fiordów zapłacą więcej za alkohol, tytoń czy samochody elektryczne.

Opłata za jeden dzień ubezpieczenia pojazdów elektrycznych wzrośnie o ponad 40 proc. do poziomu 8,25 NOK. W skali rokuwyniesie około trzech tys. koron norweskich. Po Nowym Roku więcej zapłacą również użytkownicy motocykli. Zamiast 5,85 NOK do budżetu państwa będą odprowadzać 5,93 NOK dziennie. Rząd Erny Solberg planował obniżenie podatków od ubezpieczenia komunikacyjnego pozostałych pojazdów:Kierowcy odczują również wzrost kosztów paliwa.w przypadku benzyny wzrośnie o 30 proc. do 1,78 NOK za litr. W przypadku oleju napędowego stawka podskoczy o 47 øre i wyniesie 2,05 NOK za litr. Uwzględniając VAT oraz opłaty dodatkowe, mieszkańcy kraju fiordów zapłacą w 2022 roku 60 øre więcej za litr benzyny oraz 69 øre więcej za litr oleju napędowego.

W projekcie ustawy budżetowej rząd przewiduje, że w kraju fiordów w przyszłym roku o 11 proc. wzrośnie konsumpcja prywatna. Oznacza to zwiększenie wydatków społeczeństwa o około 170 mld NOK. Gospodarstwa domowe mają wydać średnio 67 tys. koron więcej niż w 2021 roku. – Konsumpcja prywatna będzie w przyszłości ważnym motorem napędowym gospodarki. [...] Kiedy gospodarka w pełni otworzyła się, każdy może korzystać z tego, co zaoszczędził – komentuje dla E24 Jan Tore Sanner, minister finansów w rządzie Erny Solberg. Dodał też, że zmiany mają wpłynąć na spadek bezrobocia w kraju.