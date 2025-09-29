Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Drony zmorą norweskiego nieba. Kolejne lotniska zamknięto po wykryciu zagrożenia

Redakcja

29 września 2025 11:33

Kopiuj link
Drony zmorą norweskiego nieba. Kolejne lotniska zamknięto po wykryciu zagrożenia

W wyniku zdarzeń poszkodowani zostali pasażerowie Norwegiana oraz Widerøe. adobe.stock.com/ fot. Markus Mainka/ tylko do użytku redakcyjnego

Po możliwej obserwacji drona w strefie zakazu lotów przy lotnisku Bardufoss przekierowano rejs Norwegiana. Operacje na pasie startowym czasowo wstrzymano. Tego samego wieczoru zgłoszenia dotyczyły też Brønnøysund, gdzie samolot Widerøe zrezygnował z międzylądowania.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Transport samochodow Kristiansand Grimstad laweta, holowanie Arendal, Mandal, Lyngdal

Odpowiednik FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS

Tłumacz norweski online

Ogłoszenia MojaNorwegia

Na lotnisku Bardufoss zaobserwowano obiekt opisany jako dron, znajdujący się wewnątrz strefy z zakazem lotów. Bezpośrednio wpłynęło to na funkcjonowanie portu i skutkowało przekierowaniem rejsu Norwegian oraz czasowym wstrzymaniem wybranych operacji. Decyzje operacyjne podejmowano na podstawie komunikatów z wieży kontroli i obowiązujących procedur bezpieczeństwa. Zarządca portu lotniczego potwierdził naruszenie zasad w pobliżu lotniska.

Zdarzenie miało miejsce wieczorem 28 września, a samolot Norwegian według planu miał lądować nocą. W ramach standardowej ścieżki postępowania o sprawie powiadomiono policję.

Niebezpieczeństwo na norweskim niebie?

Zarządca lotniska wskazał, że po stwierdzeniu obecności obiektu w strefie zakazanej wdrożono natychmiastowe środki ograniczające ruch, obejmujące wstrzymanie operacji oraz przekierowanie statku powietrznego do alternatywnego portu. Incydent sklasyfikowano jako wymagający pilnej reakcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Równolegle policja rozpoczęła zbieranie informacji niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.
Snajper na każdym lotnisku? Tak chcą bronić Norwegii przed dronami

Norweskie lotniska z problemami

Tego samego wieczoru odnotowano podobny przypadek w Brønnøysund, gdzie obecność drona w rejonie lotniska doprowadziła do rezygnacji z międzylądowania i kontynuowania rejsu przez samolot Widerøe do Trondheim. Po krótkim oczekiwaniu zdecydowano o zmianie planu z uwagi na utrzymujące się ograniczenia, a w konsekwencji odwołano lot powrotny na tej trasie. Pasażerom zapewniono rozwiązania zastępcze, w tym nocleg po przekierowaniu do alternatywnego portu.
Zarządcy lotnisk, policja i PST przypominają, że w podobnych zdarzeniach krótkotrwałe zamknięcia i przekierowania są wdrażane od razu po zgłoszeniu, a przewoźnicy aktualizują plany lotów i organizują wsparcie operacyjne dla pasażerów w alternatywnych portach. Restrykcje są znoszone po weryfikacji sytuacji, a lotniska wznawiają pełną działalność po uzyskaniu potwierdzeń bezpieczeństwa od służb i kontrolerów ruchu.
0
0
0
0
0
Planujesz nocleg? Zarezerwuj Radisson!
Rezerwuj w Radisson Hotels - 30 dni na decyzję i bezpłatne anulowanie.
reklama

Moja Norwegia poleca

Szkolenia Online 96015 Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Polski Psychotraumatolog w Oslo
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Prace ziemne, wykopy, asfaltowanie Masaż
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS Polski adwokat - darmowa pomoc prawna Pedzik transport FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Stillas utleie As Opony Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.