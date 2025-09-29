Drony zmorą norweskiego nieba. Kolejne lotniska zamknięto po wykryciu zagrożenia

W wyniku zdarzeń poszkodowani zostali pasażerowie Norwegiana oraz Widerøe. adobe.stock.com/ fot. Markus Mainka/ tylko do użytku redakcyjnego

Po możliwej obserwacji drona w strefie zakazu lotów przy lotnisku Bardufoss przekierowano rejs Norwegiana. Operacje na pasie startowym czasowo wstrzymano. Tego samego wieczoru zgłoszenia dotyczyły też Brønnøysund, gdzie samolot Widerøe zrezygnował z międzylądowania.

Na lotnisku Bardufoss zaobserwowano obiekt opisany jako dron, znajdujący się wewnątrz strefy z zakazem lotów. Bezpośrednio wpłynęło to na funkcjonowanie portu i skutkowało przekierowaniem rejsu Norwegian oraz czasowym wstrzymaniem wybranych operacji. Decyzje operacyjne podejmowano na podstawie komunikatów z wieży kontroli i obowiązujących procedur bezpieczeństwa. Zarządca portu lotniczego potwierdził naruszenie zasad w pobliżu lotniska.



Zdarzenie miało miejsce wieczorem 28 września, a samolot Norwegian według planu miał lądować nocą. W ramach standardowej ścieżki postępowania o sprawie powiadomiono policję.

Niebezpieczeństwo na norweskim niebie? Zarządca lotniska wskazał, że po stwierdzeniu obecności obiektu w strefie zakazanej wdrożono natychmiastowe środki ograniczające ruch, obejmujące wstrzymanie operacji oraz przekierowanie statku powietrznego do alternatywnego portu. Incydent sklasyfikowano jako wymagający pilnej reakcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Równolegle policja rozpoczęła zbieranie informacji niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

Norweskie lotniska z problemami Tego samego wieczoru odnotowano podobny przypadek w Brønnøysund, gdzie obecność drona w rejonie lotniska doprowadziła do rezygnacji z międzylądowania i kontynuowania rejsu przez samolot Widerøe do Trondheim. Po krótkim oczekiwaniu zdecydowano o zmianie planu z uwagi na utrzymujące się ograniczenia, a w konsekwencji odwołano lot powrotny na tej trasie. Pasażerom zapewniono rozwiązania zastępcze, w tym nocleg po przekierowaniu do alternatywnego portu.

Zarządcy lotnisk, policja i PST przypominają, że w podobnych zdarzeniach krótkotrwałe zamknięcia i przekierowania są wdrażane od razu po zgłoszeniu, a przewoźnicy aktualizują plany lotów i organizują wsparcie operacyjne dla pasażerów w alternatywnych portach. Restrykcje są znoszone po weryfikacji sytuacji, a lotniska wznawiają pełną działalność po uzyskaniu potwierdzeń bezpieczeństwa od służb i kontrolerów ruchu.