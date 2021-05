Czas na kolejny krok: znamy datę drugiego etapu otwarcia Norwegii

Premier Erna Solberg podczas konferencji prasowej 21 maja ogłosiła, że Norwegia jest gotowa, by rozpocząć drugi etap otwarcia kraju po lockdownie. Władze zdecydowały, że kolejny krok ku normalności postawią pod koniec maja.

Od 27 maja na podstawie lokalnej sytuacji epidemicznej gminy mogą same decydować, jaki poziom środków kontroli będzie obowiązywał w szkołach i przedszkolach. Oznacza to, że gminy, w których wskaźnik infekcji jest niewielki, mogą teraz rozważyć, czy chcą przejść na poziom zielony, jeśli chodzi o sytuację epidemiczną. - Podczas otwarcia Norwegii na pierwszym miejscu stawiamy dzieci i młodzież. Otrzymają mniej rygorystyczne środki [kontroli zakażeń - przyp.red.] niż dorośli. Krok drugi oznacza bardziej normalne życie codzienne w wielu przedszkolach i szkołach. Dla uczniów otwiera się na większą fizyczną obecność, aby mogli spotkać się z rówieśnikami - wyjaśniła również obecna na konferencji minister edukacji i integracji Guri Melby. Do tej pory w placówkach w całym kraju obowiązywał żółty poziom, odgórnie ustalony przez rząd. Jednak, by szkoły i przedszkola mogły złagodzić środki kontroli zakażeń, w danej gminie wskaźnik infekcji musi być niski, a także lokalne władze muszą stworzyć plan szybkiej reakcji na ewentualne pogorszenie sytuacji epidemicznej.

Wydarzenia i zajęcia sportowe: zwiększa się limit osób

Rząd ogłosił, że zwiększa limit osób, które mogą brać udział w zorganizowanych zajęciach sportowych czy rekreacyjnych. Dla dorosłych powyżej 20 roku życia: od 10 do 20 osób w pomieszczeniach i od 20 do 30 osób na świeżym powietrzu. Jednocześnie w zajęciach może brać udział kilka grup, pod warunkiem, że sa od siebie oddzielone



W wydarzeniach, w których biorą udział dzieci i młodzież, władze zwiększyły dopuszczalny limit uczestników: w wydarzeniu zorganizowanym w pomieszczeniu może uczestniczyć do 100 osób, które gromadzą uczestników w wieku poniżej 20 lat, należących do tej samej gminy.



Na imprezach publicznych organizowanych w pomieszczeniach władze zwiększają z 10 do 50 liczbę osób, które mogą być obecne bez posiadania przydzielonego im miejsca. W przypadku spotkań prywatnych, które nie odbywają się w domach prywatnych, ogrodach i hyttach, liczba wzrasta w pomieszczeniach z 10 do 20 osób, a na świeżym powietrzu z 20 do 30. Dotyczy to np. uroczystości w wynajmowanych lokalach lub w miejscach publicznych. W domach prywatnych liczba gości wzrasta z pięciu do dziesięciu, o ile mogą zachować dystans wynoszący 1 m.