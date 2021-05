Państwa UE uzgodniły zasady certyfikatów covidowych. Trwa ustalanie ostatnich szczegółów

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Europejczycy od 21 czerwca korzystać będą z certyfikatów covidowych. Dokumenty pozwolą bez restrykcji wjazdowych przekraczać granice państw. Jak przyznają norwescy urzędnicy, zaświadczenia mają być respektowane także w kraju fiordów.

– Pierwszą wersję norweskiego dokumentu poznamy w okolicy ósmego czerwca. Będzie ciągle udoskonalana, by spełniać wymogi Unii Europejskiej – przyznał w rozmowie z NTB Bjørn Guldvog, dyrektor Urzędu ds. Zdrowia (Helsedirektoratet). Jak informują źródła bliskie Brukseli, państwa członkowskie UE zgodziły się na pełne otwarcie granic dla osób zaszczepionych. Decyzje zapadły w środę 19 maja. Mają zostać oficjalnie przyjęte i ogłoszone dwa dni później. Dyplomaci dążą również do tego, by podnieść próg liczby nowych zakażeń przed uznaniem danego kraju za niebezpieczny.

Koniec z rozbieżnymi restrykcjami?

Wprowadzenie wspólnego certyfikatu unijnego ma przyczynić się do ujednolicenia prawa w państwach unijnych. Jak zwraca uwagę Bjørn Guldvog, do przepisów dostosuje się również Norwegia. Urzędnik zaznaczył jednak, że część środków krajowych może zostać zachowana. Wciąż nie podjęto decyzji dotyczących respektowania zasad kwarantanny oraz rodzajów testów, które uprawniałyby do wjazdu. Trwają również prace nad zniesieniem restrykcji dla osób, które przyjęły pierwszą dawkę szczepionki. – To, czy Norwegia przyjmie przepisy unijne, zależy od decyzji polityków. Na pewno będziemy blisko współpracować – skomentował Bjørn Guldvog.