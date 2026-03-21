Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

kr

Kredyt gotówkowy w Norwegii

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Sprawdź

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności
|
Redakcja
|

21 marca 2026 12:49

Co z religią w kraju fiordów? Wiadomo, ile osób uczestniczy w życiu Kościoła Norwegii

Ponad 9,3 mln osób w 2025 r. uczestniczyło w wydarzeniach organizowanych przez Den norske kirke (Kościoł Norwegii). Dane opublikowane przez Centralne Biuro Statystyczne (SSB) pokazują wzrost frekwencji podczas ceremonii, nabożeństw i wydarzeń kulturalnych. Odnotowano także rekordową liczbę nowych członków Kościoła.
Komentarze
Kopiuj link
Kościoły są też popularnymi miejscami turystycznymi. Fot. Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0/Ximonic
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Statystyki za 2025 rok przekazały 1141 parafii Den norske kirke. Dane są wstępne, ponieważ brakuje informacji z dziewięciu parafii. Według zestawienia ponad 5,2 mln osób uczestniczyło w ceremoniach takich jak chrzty, konfirmacje, śluby i pogrzeby. Po doliczeniu nabożeństw oraz koncertów liczba uczestników przekroczyła 9,3 mln.
Reklama
Więcej uczestników ceremonii kościelnych

W 2025 roku w Den norske kirke odbyło się łącznie 104 694 ceremonii. Były to chrzty, konfirmacje, śluby i pogrzeby. W wydarzeniach tych uczestniczyło ponad 5,2 mln osób. To o 4 proc. więcej niż w 2024 roku.

Wzrosła liczba ślubów kościelnych. W 2025 roku ponad 7000 par zawarło małżeństwo w kościele, co oznacza wzrost o 3 proc. rok do roku. W konfirmacji wzięło udział ponad 33 300 młodych ludzi. Odsetek 15-letnich członków Kościoła wybierających konfirmację wzrósł z 80 do 82 proc.

Więcej dzieci zostało także ochrzczonych. W 2025 roku chrzest przyjęły 28 393 osoby, czyli o 4 proc. więcej niż w 2024 roku. Wzrost liczby chrztów był wyższy niż wzrost liczby urodzeń, który wyniósł 2,5 proc. Jednocześnie udział ochrzczonych wśród wszystkich urodzonych dzieci pozostaje stabilny i wynosi około 51 proc.

W 2025 roku odbyło się również blisko 36 000 pogrzebów kościelnych. To niewielki spadek w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednocześnie wzrosła liczba osób uczestniczących w tych ceremoniach. Dane wskazują na rosnącą frekwencję podczas wydarzeń związanych z ważnymi momentami życia.

Szczególną częścią dziedzictwa Norwegii są drewniane kościoły typu stavkirke.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Nabożeństwa i wydarzenia kulturalne przyciągają uczestników

W 2025 roku w nabożeństwach Den norske kirke uczestniczyło 4,6 mln osób. To wzrost o 1,5 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Średnio w jednym nabożeństwie brały udział 84 osoby. Rok wcześniej było to 80 osób.

Łączna liczba nabożeństw była jednak niższa niż rok wcześniej. W 2025 roku odbyło się o około 1300 nabożeństw mniej. Jednocześnie frekwencja na pojedynczych nabożeństwach była wyższa. Według władz Kościoła liczba uczestników nabożeństw w dni powszednie jest zbliżona do poziomu z 2019 roku, choć wciąż niższa w niedziele i święta.

Duże zainteresowanie budzą także wydarzenia kulturalne organizowane w kościołach. W 2025 roku w koncertach i wydarzeniach kulturalnych uczestniczyło 1,63 mln osób. To wzrost o ponad 2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Liczba uczestników jest tylko o 86 tys. niższa niż przed pandemią.

Den norske kirke podaje, że jest jednym z największych pracodawców dla muzyków w Norwegii. Wydarzenia powstają przy współpracy z lokalnymi wolontariuszami oraz artystami. Wiele koncertów jest bezpłatnych lub ma niską cenę biletów. Kościoły pełnią w wielu miejscowościach także funkcję lokalnych przestrzeni kulturalnych.
Statystyki za 2025 roku pokazują również rekordową liczbę nowych członków Den norske kirke. W ciągu roku do Kościoła zapisało się 4451 osób, czyli o 10 proc. więcej niż podczas poprzedniego rekordowego roku 2023. Łącznie, wraz z osobami ochrzczonymi, liczba nowych członków przekroczyła 32 000. Jednocześnie 37 683 członków zmarło, a 14 778 wystąpiło z Kościoła. Na koniec 2025 roku Den norske kirke miał 3 427 657 członków, co odpowiada 61 proc. mieszkańców Norwegii.
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
0
0
0

Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
0 / 300
Wyślij
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.