Co z religią w kraju fiordów? Wiadomo, ile osób uczestniczy w życiu Kościoła Norwegii

Statystyki za 2025 rok przekazały 1141 parafii Den norske kirke. Dane są wstępne, ponieważ brakuje informacji z dziewięciu parafii. Według zestawienia ponad 5,2 mln osób uczestniczyło w ceremoniach takich jak chrzty, konfirmacje, śluby i pogrzeby. Po doliczeniu nabożeństw oraz koncertów liczba uczestników przekroczyła 9,3 mln.

Więcej uczestników ceremonii kościelnych W 2025 roku w Den norske kirke odbyło się łącznie 104 694 ceremonii. Były to chrzty, konfirmacje, śluby i pogrzeby. W wydarzeniach tych uczestniczyło ponad 5,2 mln osób. To o 4 proc. więcej niż w 2024 roku.



Wzrosła liczba ślubów kościelnych. W 2025 roku ponad 7000 par zawarło małżeństwo w kościele, co oznacza wzrost o 3 proc. rok do roku. W konfirmacji wzięło udział ponad 33 300 młodych ludzi. Odsetek 15-letnich członków Kościoła wybierających konfirmację wzrósł z 80 do 82 proc.



Więcej dzieci zostało także ochrzczonych. W 2025 roku chrzest przyjęły 28 393 osoby, czyli o 4 proc. więcej niż w 2024 roku. Wzrost liczby chrztów był wyższy niż wzrost liczby urodzeń, który wyniósł 2,5 proc. Jednocześnie udział ochrzczonych wśród wszystkich urodzonych dzieci pozostaje stabilny i wynosi około 51 proc.



W 2025 roku odbyło się również blisko 36 000 pogrzebów kościelnych. To niewielki spadek w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednocześnie wzrosła liczba osób uczestniczących w tych ceremoniach. Dane wskazują na rosnącą frekwencję podczas wydarzeń związanych z ważnymi momentami życia.

Szczególną częścią dziedzictwa Norwegii są drewniane kościoły typu stavkirke.

Nabożeństwa i wydarzenia kulturalne przyciągają uczestników W 2025 roku w nabożeństwach Den norske kirke uczestniczyło 4,6 mln osób. To wzrost o 1,5 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Średnio w jednym nabożeństwie brały udział 84 osoby. Rok wcześniej było to 80 osób.



Łączna liczba nabożeństw była jednak niższa niż rok wcześniej. W 2025 roku odbyło się o około 1300 nabożeństw mniej. Jednocześnie frekwencja na pojedynczych nabożeństwach była wyższa. Według władz Kościoła liczba uczestników nabożeństw w dni powszednie jest zbliżona do poziomu z 2019 roku, choć wciąż niższa w niedziele i święta.



Duże zainteresowanie budzą także wydarzenia kulturalne organizowane w kościołach. W 2025 roku w koncertach i wydarzeniach kulturalnych uczestniczyło 1,63 mln osób. To wzrost o ponad 2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Liczba uczestników jest tylko o 86 tys. niższa niż przed pandemią.



Den norske kirke podaje, że jest jednym z największych pracodawców dla muzyków w Norwegii. Wydarzenia powstają przy współpracy z lokalnymi wolontariuszami oraz artystami. Wiele koncertów jest bezpłatnych lub ma niską cenę biletów. Kościoły pełnią w wielu miejscowościach także funkcję lokalnych przestrzeni kulturalnych.