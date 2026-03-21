21 marca 2026 12:49
Co z religią w kraju fiordów? Wiadomo, ile osób uczestniczy w życiu Kościoła Norwegii
Więcej uczestników ceremonii kościelnych
Wzrosła liczba ślubów kościelnych. W 2025 roku ponad 7000 par zawarło małżeństwo w kościele, co oznacza wzrost o 3 proc. rok do roku. W konfirmacji wzięło udział ponad 33 300 młodych ludzi. Odsetek 15-letnich członków Kościoła wybierających konfirmację wzrósł z 80 do 82 proc.
Więcej dzieci zostało także ochrzczonych. W 2025 roku chrzest przyjęły 28 393 osoby, czyli o 4 proc. więcej niż w 2024 roku. Wzrost liczby chrztów był wyższy niż wzrost liczby urodzeń, który wyniósł 2,5 proc. Jednocześnie udział ochrzczonych wśród wszystkich urodzonych dzieci pozostaje stabilny i wynosi około 51 proc.
W 2025 roku odbyło się również blisko 36 000 pogrzebów kościelnych. To niewielki spadek w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednocześnie wzrosła liczba osób uczestniczących w tych ceremoniach. Dane wskazują na rosnącą frekwencję podczas wydarzeń związanych z ważnymi momentami życia.
Szczególną częścią dziedzictwa Norwegii są drewniane kościoły typu stavkirke.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Nabożeństwa i wydarzenia kulturalne przyciągają uczestników
Łączna liczba nabożeństw była jednak niższa niż rok wcześniej. W 2025 roku odbyło się o około 1300 nabożeństw mniej. Jednocześnie frekwencja na pojedynczych nabożeństwach była wyższa. Według władz Kościoła liczba uczestników nabożeństw w dni powszednie jest zbliżona do poziomu z 2019 roku, choć wciąż niższa w niedziele i święta.
Duże zainteresowanie budzą także wydarzenia kulturalne organizowane w kościołach. W 2025 roku w koncertach i wydarzeniach kulturalnych uczestniczyło 1,63 mln osób. To wzrost o ponad 2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Liczba uczestników jest tylko o 86 tys. niższa niż przed pandemią.
Den norske kirke podaje, że jest jednym z największych pracodawców dla muzyków w Norwegii. Wydarzenia powstają przy współpracy z lokalnymi wolontariuszami oraz artystami. Wiele koncertów jest bezpłatnych lub ma niską cenę biletów. Kościoły pełnią w wielu miejscowościach także funkcję lokalnych przestrzeni kulturalnych.
