Co dalej z majowymi wyborami: czy Polonia w Norwegii będzie mogła głosować?

Posłowie PiS złożyli 31 marca projekt ustawy w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego podczas wyborów prezydenckich zarządzonych na 10 maja 2020 roku. Później dołączyli autopoprawkę, zakładającą, że w wyborach prezydenckich w 2020 r. głosowanie korespondencyjne będzie jedynym sposobem oddania głosu. Z tym sposobem nie zgodził się wicepremier Jarosław Gowin. Prezes Porozumienia zaproponował wprowadzenie poprawki do konstytucji, która przedłużyłaby kadencję Andrzeja Dudy o 2 lata. Jednocześnie, pozbawiła szans do ponownego ubiegania się o urząd. W poniedziałkowe południe Jarosław Gowin stwierdził, że nie poprze pomysłu PiS i podał się do dymisji.

Jeszcze innego zdania jest opozycja, która domaga się wprowadzenia w Polsce stanu klęski żywiołowej. Zgodnie z ustawą, 90 dni od jego zakończenia nie mogą odbywać się referenda oraz wybory. Parlamentarzyści wyrazili krytyczne opinie podczas poniedziałkowego posiedzenia Sejmu. - Wy mienicie się bohaterami, a prawdziwi bohaterowie są gdzie indziej. To ci, którzy walczą o każde miejsce pracy, ci w szpitalach, ci, którzy podają towary w sklepach. To im należą się ukłony, wdzięczność i wyrazy wsparcia. Nie tylko słowami - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, kandydat na Prezydenta RP z ramienia PSL.



Krytycznie wobec rządu wypowiadali się również pozostali działacze partii opozycyjnych. - Dla was najważniejszym tematem jest to, czy 10 maja odbędą się wybory. Na całym świecie przekładane są wybory. Nawet w Etiopii starczyło odwagi, by przełożyć wybory. Wam nie - dodał Krzysztof Bosak. - Polacy są skłonni do poświęceń, tracą firmy, dochody. Ale rząd nie jest skłonny do poświęcenia władzy. Wybory 10 maja to rozszerzanie epidemii, sytuacja, w której wielu zachoruje - stwierdziła Katarzyna Lubnauer. - To pana specjaliści z rządu twierdzą, że w kwietniu pracę straci 3 miliony osób. A wy czym się zajmujecie? Pracujecie, nawet po nocach, ale przy Nowogrodzkiej, gdzie trwają targi w sprawie wyborów - dodał Krzysztof Gawkowski z Lewicy.