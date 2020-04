Całkowita izolacja dla osób, które wróciły do Polski z zagranicy

Rozszerzona formuła kwarantanny polega na tym, że osoby, które od 31 marca zostaną poddane kwarantannie, będą musiały się całkowicie odizolować na 14 dni, także od członków swojej rodziny. Jeżeli jednak ktoś nie będzie chciał się izolować od członków rodziny, kwarantannie co najmniej 14-dniowej poddani zostaną wszyscy domownicy z podanego adresu. Na konferencji jest obecny także minister zdrowia Łukasz Szumowski, który odnosi się do nowych obostrzeń. - Kara od 5 do 30 tys. zł i tak jest niewspółmierna z ryzykiem zakażenia innej osoby - powiedział Szumowski. - Bądźmy rozsądni, dwa tygodnie spędźmy w maksymalnej izolacji - komentuje.

2 m dystansu, ograniczenia w dostępie do miejsc publicznych

Wprowadzono także nowe restrykcje:



- zwiększony dystans społeczny - min. 2 metry od drugiej osoby (zasada nie obejmuje rodzica opiekującego się małym dzieckiem na spacerze, czy opieki nad osobą z niepełnosprawnością)

- osoby poniżej 18 roku życia będą mogły przebywać w miejscach publicznych tylko z osobą dorosłą

- ograniczenia w dostępie do parków, bulwarów, skwerów, miejsc rekreacji itp.

- zamknięte zostają salony fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i piercingi

- w weekendy zamknięte będą wszystkie sklepy z artykułami budowlanymi

- limity osób w sklepie: do trzech osób na jedną kasę (np. jeśli kas jest 5, w danym sklepie może jednocześnie przebywać 15 klientów)

- na bazarach, targowiskach - limit trzech osób do jednego straganu

- sklepy spożywcze, apteki, drogerie w godzinach od 10-12 będą otwarte tylko dla osób powyżej 65. roku życia

- wprowadza się obowiązek nakładania rękawiczek jednorazowych/ochronnych przed wejściem do sklepu (sklepy muszą zapewnić rękawiczki dla klientów)

- zamknięte zostają hotele i miejsca noclegowe (wyjątkiem są miejsca, gdzie przebywają osoby poddane kwarantannie, wykorzystywane do izolacji oraz jako noclegi dla pracowników)

- limit miejsc dla pasażerów u przewoźników prywatnych



Rząd zapowiada bardziej restrykcyjne kontrole wprowadzonych obostrzeń.