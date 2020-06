Ciąg dalszy zmian na rynku pracy: pozytywne wieści dla branży budowlanej i handlu detalicznego

Na początku czerwca Norweski Urząd Statystyczny (SSB) opublikował dane dotyczące zmian na rynku pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych, w okresie od 10 do 31 marca, wzrosła z około 65 tys. do ok. 300 tys. W kolejnych tygodniach nastąpił stopniowy spadek. 2 czerwca w NAV zarejestrowanych było 171 400 osób uznawanych za w pełni bezrobotne. Obecna perspektywa zakłada, że bezrobocie w kraju fiordów spadnie do nieco ponad 4 proc. w 2023 roku.