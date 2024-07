Chciał przemycić do Norwegii 384 kilogramy haszyszu: Polak skazany na siedem i pół roku więzienia

Do konfiskaty towaru i zatrzymania kierowcy doszło na stacji granicznej w Svinesund. Tolletaten

Polski kierowca po pięćdziesiątce został skazany na siedem i pół roku więzienia za przemyt 384 kilogramów haszyszu do Norwegii przez Svinesund. Ujawniono to w wyroku Sądu Rejonowego Søndre Østfold. W orzeczeniu uwzględniono również konfiskatę ciężarówki i przyczepy chłodni, którymi miał zamiar przekroczyć norweską granicę.

Służba Celna (Tolleaten) potwierdza, że ta próba przemytu należy do jednej z największych w historii Norwegii. Do zdarzenia doszło 16 kwietnia 2023. Narkotyki wykryto, gdy celnicy na stacji w Svinesund zatrzymali ciąg pojazdów do prześwietlenia.