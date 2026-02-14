Były premier Norwegii z zarzutami. Śledczy przeszukali jego nieruchomości
14 lutego 2026 10:04
Thorbjørn Jagland był premier w latach 1996-1997. W latach 2009-2019 pełnił funkcję sekretarza generalnego Rady Europy. Fot. State Chancellery of Latvia , CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Bezprecedensowa decyzja śledczych
Neumann zaznaczył, że sprawa może osłabić zaufanie do klasy politycznej. Według niego symboliczny wymiar śledztwa jest istotny. Dodał, że choć sprawa dotyczy 75-letniego polityka, jej skutki wykraczają poza wymiar indywidualny. Może to utrudnić innym politykom odbudowę zaufania społecznego.
Kim Arne Hammerstad nazwał postawienie zarzutów wydarzeniem historycznym. Wskazał, że brakuje podobnych przypadków w norweskiej historii politycznej. Przywołał sytuację z 1945 roku i postać Jensa Hundseide jako ostatniego premiera objętego zarzutami. Podkreślił jednak, że okoliczności były wówczas inne.
Hammerstad odniósł się też do wcześniejszych skandali politycznych. Wspomniał o sprawie Erny Solberg i jej męża Sindre Finnesa. Zaznaczył, że obecna sprawa ma inny ciężar. Jego zdaniem może wpłynąć na postrzeganie norweskiej służby zagranicznej.
Sprawa związana jest z publikacją tzw. akt Epsteina, które ujawniły siatkę powiązań pomiędzy światem biznesu i polityki na całym świecie.Źródło: Fot. Navin75, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons/Departament Sprawiedliwości Wysp Dziewiczych USA
Przeszukania i kolejne kroki
Redaktor naczelny portalu prawniczego Rett24 Kjetil Kolsrud podkreślił, że status podejrzanego daje określone prawa procesowe. Obejmuje to dostęp do informacji o podejrzeniach. Jednocześnie przeszukanie wymaga decyzji sądu. Taka decyzja wiąże się z formalnym postawieniem zarzutów.
Økokrim prowadził działania w mieszkaniu Jaglanda w Oslo około godziny 11. Następnie przeszukano jego nieruchomość w Risør. Kolejno działania objęły także domek letniskowy na Rauland w gminie Vinje. Śledczy mają poszukiwać dokumentów, które mogą potwierdzić lub wykluczyć popełnienie przestępstwa.
