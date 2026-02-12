Strona korzysta z plików cookies

Aktualności

Premier Norwegii bije na alarm w sprawie USA. Støre zapowiada zwrot w polityce bezpieczeństwa

Redakcja

12 lutego 2026 11:04

Premier Norwegii bije na alarm w sprawie USA. Støre zapowiada zwrot w polityce bezpieczeństwa

Na zdjęciu: Jonas Gahr Støre i Donald Trump podczas spotkania w Waszyngtonie (kwiecień 2025). Fot. Daniel Sannum Lauten / Pool / TV2 / Statsministerens kontor (Flickr.com, CC BY-NC 2.0)

Premier Norwegii Jonas Gahr Støre ostrzegł przed rosnącą niepewnością w relacjach z USA pod rządami Donalda Trumpa. W wystąpieniu w Stortingu wskazał na zmiany w amerykańskiej polityce bezpieczeństwa oraz ich konsekwencje dla Norwegii i Europy.

Szef rządu przedstawił 12 lutego informację o sytuacji bezpieczeństwa. Podkreślił, że świat wchodzi w okres zwiększonych napięć. Wskazał na wojnę Rosji z Ukrainą oraz rosnącą rolę państw autorytarnych. Zapowiedział także udział w konferencji bezpieczeństwa w Monachium.
Nie czołgi i drony. Norwegia wie, jak zaatakuje Rosja

Nowe podejście USA wobec Europy

Støre mówił o zmianach w polityce Stanów Zjednoczonych. Zwrócił uwagę na retoryczne ataki wobec Europy ze strony ruchu MAGA. Przywołał słowa Trumpa z forum ONZ skierowane do europejskich sojuszników. Podkreślił, że USA coraz częściej stosują cła również wobec partnerów.

Premier zaznaczył, że Waszyngton odchodzi od dotychczasowej roli promotora handlu opartego na zasadach. Wskazał na wykorzystywanie ceł jako narzędzia nacisku politycznego. Mówił o presji wywieranej na media i niezależne instytucje w USA. Ocenił, że nieprzewidywalność stała się jedną z głównych cech obecnej administracji.
Norwegia uczestniczy w rozmowach o możliwym zawieszeniu broni.

Norwegia uczestniczy w rozmowach o możliwym zawieszeniu broni.Fot. /zdjęcie archiwalne, fot. Taras Gren; materiały prasowe ministerstwa obrony Ukrainy (Flickr.com, CC BY-SA 2.0)

Rosja pozostaje głównym zagrożeniem

Støre podkreślił, że Rosja przygotowuje się do długotrwałej konfrontacji z Europą. Zaznaczył jednak, że według oceny rządu Moskwa nie jest obecnie zainteresowana konfliktem zbrojnym z Norwegią. Wskazał na rosnącą aktywność wywiadowczą oraz kampanie dezinformacyjne. Dodał, że blisko połowa rosyjskiego budżetu państwa jest przeznaczana na cele obronne.

Premier odniósł się także do sytuacji na froncie w Ukrainie. Według niego Rosja w 2025 roku zajęła 0,8 proc. terytorium Ukrainy, wobec 0,6 proc. rok wcześniej. Podkreślił, że żadna ze stron nie ma decydującej przewagi. Norwegia uczestniczy w rozmowach dotyczących możliwego zawieszenia broni z udziałem Ukrainy, USA i państw europejskich.
Antydronowa rewolucja w Polsce. Norwegia kluczowym partnerem

Co dalej z norweskim wojskiem?

Støre zapowiedział wzmocnienie współpracy z państwami nordyckimi i północnoeuropejskimi w ramach tzw. strategii zabezpieczającej. Podkreślił, że Norwegia nie będzie opierać swojego bezpieczeństwa wyłącznie na USA.

Wskazał na potrzebę pogłębienia współpracy wojskowej oraz zwiększenia obecności sojuszników w regionach kluczowych dla kraju. W trakcie debaty parlamentarnej pojawiły się również głosy opozycji o zbyt wolnym tempie rozbudowy norweskich sił zbrojnych oraz konieczności dalszego wzmacniania relacji transatlantyckich.
Anonimowy
51 minut temu
Trump i Putin najlepszym prezydentem dla swoich narodów. Jakbyśmy my Polacy mieli takich mężów stanu, nie było by potrzeby tułać się za groszem po świecie.
Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

