Premier Norwegii bije na alarm w sprawie USA. Støre zapowiada zwrot w polityce bezpieczeństwa
12 lutego 2026 11:04
Na zdjęciu: Jonas Gahr Støre i Donald Trump podczas spotkania w Waszyngtonie (kwiecień 2025). Fot. Daniel Sannum Lauten / Pool / TV2 / Statsministerens kontor (Flickr.com, CC BY-NC 2.0)
Nowe podejście USA wobec Europy
Premier zaznaczył, że Waszyngton odchodzi od dotychczasowej roli promotora handlu opartego na zasadach. Wskazał na wykorzystywanie ceł jako narzędzia nacisku politycznego. Mówił o presji wywieranej na media i niezależne instytucje w USA. Ocenił, że nieprzewidywalność stała się jedną z głównych cech obecnej administracji.
Norwegia uczestniczy w rozmowach o możliwym zawieszeniu broni.Fot. /zdjęcie archiwalne, fot. Taras Gren; materiały prasowe ministerstwa obrony Ukrainy (Flickr.com, CC BY-SA 2.0)
Rosja pozostaje głównym zagrożeniem
Premier odniósł się także do sytuacji na froncie w Ukrainie. Według niego Rosja w 2025 roku zajęła 0,8 proc. terytorium Ukrainy, wobec 0,6 proc. rok wcześniej. Podkreślił, że żadna ze stron nie ma decydującej przewagi. Norwegia uczestniczy w rozmowach dotyczących możliwego zawieszenia broni z udziałem Ukrainy, USA i państw europejskich.
Co dalej z norweskim wojskiem?
Wskazał na potrzebę pogłębienia współpracy wojskowej oraz zwiększenia obecności sojuszników w regionach kluczowych dla kraju. W trakcie debaty parlamentarnej pojawiły się również głosy opozycji o zbyt wolnym tempie rozbudowy norweskich sił zbrojnych oraz konieczności dalszego wzmacniania relacji transatlantyckich.
