Breivik nie chce odejść w cień. Terrorysta znów oskarża Norwegię o łamanie praw człowieka

Anders Behring Breivik uważa, że ​​zakład karny, w którym jest osadzony, nie robi wystarczająco dużo, aby zrekompensować i znormalizować jego długoterminową izolację. Terrorysta ponownie pozywa państwo z zarzutem, że warunki panujące w więzieniach naruszają prawa człowieka.

Od tego czasu 45-letni obecnie mężczyzna przebywa w izolacji. Dlatego już po raz drugi pozywa państwo. W 2017 roku przegrał. Teraz ponownie chce, aby sąd rozważył, czy warunki, w jakich odbywa karę w więzieniu Ringerike, nie naruszają jego praw jako człowieka. W więzieniu ma m.in. dostęp do szkoleń, możliwości nauki, kontaktów społecznych i konsoli do gier, ale jest odseparowany od innych osadzonych.

Dużo się uczy i zbliża się do uzyskania tytułu licencjata na uniwersytecie. Dlatego ma własną przestrzeń do nauki, w której sam pracuje od ośmiu do dziesięciu godzin tygodniowo. Tam też ma komputer, na którym pisze.