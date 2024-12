Breivik może zapomnieć o wyjściu z więzienia. Sąd odrzucił wniosek terrorysty o zwolnienie warunkowe

Terrorysta Anders Behring Breivik – lub „Far Skaldigrimmr Rauskjoldr AfNorthriki”, jak każe się teraz nazywać – złożył wniosek o zwolnienie warunkowe z aresztu. Prośba została jednak stanowczo odrzucona. Wyrok Sądu Rejonowego Ringerike, Asker i Bærum zapadł w 4 grudnia i jest jednomyślny.

Breivik, który 22 lipca 2011 roku w ciągu kilku godzin zabił 77 dzieci i dorosłych w dzielnicy rządowej Oslo i na wyspie Utøya, został skazany na 21 lat więzienia z możliwością przedłużenia kary. Minimalny wymiar czasu, jaki masowy morderca miał odsiedzieć za kratkami, ustalono na dziesięć lat. W momencie wydania wyroku była to najsurowsza kara przewidziana w prawie.

Breivik odwołuje się od wyroku i będzie starał się skierować sprawę do Sądu Apelacyjnego. Ostatnim razem, gdy wniosek o zwolnienie został odrzucony, plany skazanego pokrzyżował również Sąd Apelacyjny.

Sąd uważa za pozytywne rozpoczęcie przez skazanego programów, które mogą mieć efekt resocjalizacyjny, jednak nie posunęły się one na tyle daleko, aby przyniosły jakikolwiek skutek. Zgodnie z oceną ekspertów niebezpieczeństwo powtórzenia zbrodni jest nadal „bezpośrednie”.

– W związku z deklarowanym przez Breivika dystansem do przemocy, który w izolacji stanowi zmianę, w ocenie sądu istnieją podstawy, aby zachować sceptycyzm co do głębokości tej zmiany – mówi.