Bez hałasu i wystrzałów. Nietypowa propozycja lotniska w Oslo
30 grudnia 2025 09:02
Użytkownicy mogą przyjeżdżać i wyjeżdżać w dowolnym momencie. Fot. CatchLight Fotostudio AS, materiały prasowe Avinor
W rejonie lotniska nie są odpalane rakiety. Dzięki temu teren należy do najspokojniejszych miejsc we wschodniej Norwegii w noc sylwestrową.
Gdzie i na jakich zasadach?
Teren zostanie wcześniej odśnieżony i przygotowany. Przestrzeń przeznaczona jest do spokojnego pobytu i wyprowadzania psów.
Uzupełnienie innych ofert
Oferta ma stanowić uzupełnienie komercyjnych propozycji hoteli z wyciszonymi pokojami dla psów. Z parkingu można korzystać bez rejestracji i w dowolnym czasie. Avinor przypomina o konieczności sprzątania po zwierzętach.
Co roku lotnisko w Oslo konfiskuje duże ilości fajerwerków
Nie wolno ich przewozić ani w bagażu podręcznym, ani rejestrowanym. Każdego roku na lotnisku w Oslo konfiskowane są takie przedmioty.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz