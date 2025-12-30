Bez hałasu i wystrzałów. Nietypowa propozycja lotniska w Oslo

Użytkownicy mogą przyjeżdżać i wyjeżdżać w dowolnym momencie. Fot. CatchLight Fotostudio AS, materiały prasowe Avinor

Lotnisko Oslo ponownie uruchamia parking dla właścicieli psów w noc sylwestrową. Avinor oferuje bezpłatne miejsce postojowe przy dawnej części terminalowej. Rozwiązanie ma zapewnić spokojne warunki zwierzętom podczas powitania Nowego Roku. Parking będzie dostępny przez całą noc z 31 grudnia na 1 stycznia.

Lotnisko Oslo powtarza inicjatywę z 2024 roku i ponownie udostępnia parking dla psów i ich opiekunów. Obszar położony jest z dala od zabudowań i pokazów pirotechnicznych.



W rejonie lotniska nie są odpalane rakiety. Dzięki temu teren należy do najspokojniejszych miejsc we wschodniej Norwegii w noc sylwestrową.

Gdzie i na jakich zasadach? Parking będzie bezpłatny w Sylwestra i noc noworoczną. Lotnisko otwiera strefy P83 i P84, zlokalizowane przy ulicy Hans Gaarders Veg, przy terminalu GA.



Teren zostanie wcześniej odśnieżony i przygotowany. Przestrzeń przeznaczona jest do spokojnego pobytu i wyprowadzania psów.

Teren uznawany jest za jeden z najspokojniejszych w regionie.Fot. Avinor

Uzupełnienie innych ofert Jak informuje Monica Fasting, szefowa komunikacji lotniska Oslo, inicjatywa odpowiada na realne potrzeby właścicieli psów. Dla wielu zwierząt noc sylwestrowa wiąże się z silnym stresem.



Oferta ma stanowić uzupełnienie komercyjnych propozycji hoteli z wyciszonymi pokojami dla psów. Z parkingu można korzystać bez rejestracji i w dowolnym czasie. Avinor przypomina o konieczności sprzątania po zwierzętach.

Co roku lotnisko w Oslo konfiskuje duże ilości fajerwerków Pracownicy zwracają uwagę na zasady bezpieczeństwa w podróży lotniczej. Fajerwerki oraz zimne ognie są uznawane za materiały wybuchowe.



Nie wolno ich przewozić ani w bagażu podręcznym, ani rejestrowanym. Każdego roku na lotnisku w Oslo konfiskowane są takie przedmioty.