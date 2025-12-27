Strona korzysta z plików cookies

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

Aktualności

Zabrakło środków na pokaz. Sylwester w Oslo bez fajerwerków

Redakcja

27 grudnia 2025 11:52

Kopiuj link
1
Zabrakło środków na pokaz. Sylwester w Oslo bez fajerwerków

Strzelanie fajerwerkami jest w Norwegii dozwolone w zasadzie tylko w sylwestra. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Oslo po raz kolejny bez wspólnego fajerwerku sylwestrowego. Zbiórka na prywatne widowisko nie przyniosła oczekiwanego efektu, a wpłacone środki zostaną zwrócone darczyńcom. Decyzja zapadła po tym, jak nie udało się zebrać wymaganej kwoty na organizację pokazu.

Już na początku grudnia władze Oslo poinformowały, że miasto musi w tym roku ograniczyć wydatki. W związku z tym odwołano tradycyjny pokaz noworoczny na Rådhusplassen. Decyzja była następstwem ubiegłorocznej próby zastąpienia fajerwerków pokazem świetlnym.

Jak przekazał przewodniczący rady miasta Eirik Lae Solberg, nowe rozwiązanie nie spełniło oczekiwań. Miasto zrezygnowało więc z organizacji wydarzenia także w 2025 roku.
Nawet 20 stopni różnicy. Tak będzie wyglądał koniec roku w Norwegii

Apel do prywatnych inicjatorów

Jednocześnie Solberg zachęcił inne podmioty do przejęcia inicjatywy. Wskazał, że w wielu miastach na świecie to prywatni sponsorzy lub inne podmioty finansują wspólne pokazy sylwestrowe. Zadeklarował, że władze Oslo będą pozytywnie nastawione do takiego rozwiązania. Na apel odpowiedziała spółka Pyroteknikk AS. Firma uruchomiła zbiórkę w serwisie Spleis.
Zbiórka miała umożliwić pokaz na poziomie zbliżonym do wcześniejszych lat.

Zbiórka miała umożliwić pokaz na poziomie zbliżonym do wcześniejszych lat.Fot. fotolia.pl/royalty free

Zbiórka bez oczekiwanego efektu

Do akcji włączyły się osoby prywatne, w tym komiczka Sigrid Bonde Tusvik, która przekazała 30.000 NOK. Pyroteknikk AS poinformowała, że do organizacji pokazu na poziomie zbliżonym do wcześniejszych lat potrzebne było 490.000 NOK. W nocy z piątku na sobotę na koncie zbiórki znajdowało się 94.967 NOK. Kwota okazała się niewystarczająca do realizacji wydarzenia.

W związku z tym pokaz został odwołany. Informację potwierdziła dyrektor zarządzająca Pyroteknikk AS Madlena Tsvetkova Nielsen. Jak przekazała, spółka liczyła na większe zaangażowanie ze strony biznesu. Zebrane środki zostaną zwrócone wszystkim osobom, które wsparły zbiórkę, zgodnie z zasadami platformy Spleis.
0
2
0
0
0

Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Nowy Rok
10 minut temu
Sknery, milionerzy,na niby.
0
Odpowiedz

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

