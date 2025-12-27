Zabrakło środków na pokaz. Sylwester w Oslo bez fajerwerków
27 grudnia 2025 11:52
Strzelanie fajerwerkami jest w Norwegii dozwolone w zasadzie tylko w sylwestra. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Jak przekazał przewodniczący rady miasta Eirik Lae Solberg, nowe rozwiązanie nie spełniło oczekiwań. Miasto zrezygnowało więc z organizacji wydarzenia także w 2025 roku.
Apel do prywatnych inicjatorów
Zbiórka miała umożliwić pokaz na poziomie zbliżonym do wcześniejszych lat.Fot. fotolia.pl/royalty free
Zbiórka bez oczekiwanego efektu
W związku z tym pokaz został odwołany. Informację potwierdziła dyrektor zarządzająca Pyroteknikk AS Madlena Tsvetkova Nielsen. Jak przekazała, spółka liczyła na większe zaangażowanie ze strony biznesu. Zebrane środki zostaną zwrócone wszystkim osobom, które wsparły zbiórkę, zgodnie z zasadami platformy Spleis.
