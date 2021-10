Atak w Kongsbergu przyćmił zwycięstwo Partii Pracy: „Dzisiaj nie świętujemy”

Za nami pierwsza konferencja prasowa nowego rządu, na którego czele stanął lider Partii Pracy Jonas Gahr Støre. Jak zwrócił uwagę Prezes Rady Ministrów, jego gabinet nie ma powodów do świętowania. Politycy zajmują się sprawą zabójstwa pięciu osób w Kongsbergu. Wydarzenie było głównym tematem spotkania z dziennikarzami, które odbyło się 14 października wieczorem.

– Dzisiaj nie świętujemy – zwrócił uwagę na konferencji prasowej Jonas Gahr Støre. Jak przyznał nowy premier, od zawsze czekał na moment objęcia nowej funkcji. – To wyjątkowy dzień do wzięcia odpowiedzialności za sprawy Norwegii. Moje myśli kieruję dzisiaj do Kongsbergu i osób poszkodowanych w tamtejszych wydarzeniach – dodał Prezes Rady Ministrów.



Przypomnijmy, że w środę 13 października wieczorem w Kongsbergu mężczyzna zaczął strzelać z łuku do przypadkowych osób. Obrażenia śmiertelne odniosło pięć osób. Kilka zostało rannych i trafiło do szpitala. Służby informują, że napastnik to 37-letni obywatel Danii