Anonimowa i nieinwazyjna: nowa aplikacja do śledzenia infekcji covid-19 w Norwegii już gotowa

Łatwa w użyciu, o minimalnych wymaganiach dotyczących prywatności i działająca w zupełnie inny sposób niż swoja poprzedniczka – taka ma być nowa wersja aplikacji Smittestop do śledzenia infekcji, uruchomiona 21 grudnia przy okazji konferencji prasowej z udziałem norweskich władz na temat obecnej sytuacji epidemicznej w kraju fiordów.

Jak zapewnia Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (FHI), opracowana w Danii aplikacja mobilna nie wykorzystuje danych GPS, nie przesyła danych osobowych na centralny serwer i będzie używana tylko do śledzenia infekcji, a nie do analizy lub badań. Aplikacja przeznaczona jest dla osób powyżej 16. roku życia i korzystanie z niej jest dobrowolne. Nie jest również konieczne logowanie, chyba że użytkownik chce zgłosić, że ma pozytywny wynik testu na koronawirusa.

Otrzymywał on powiadomienie o potencjalnym ryzyku zachorowania na covid-19 dopiero po dłuższym niż kwadrans kontakcie z osobą zarejestrowaną jako zarażona koronawirusem. Użytkownik nie wiedział jednak, w jakich okolicznościach i kiedy dokładnie miało dojść do zakażenia. Po krytyce m.in. Norweskiego Urzędu Ochrony Danych (Datatilsynet), a nawet Amnesty International, na przełomie czerwca i lipca bieżącego roku aplikację wycofano z użycia.

Dane użytkowników są bezpieczne

Jak zapewniają norweskie władze, tym razem Smittestopp będzie wymagać minimalnej ilości prywatnych informacji. By zacząć z niej korzystać, nie trzeba bowiem nawet się logować. Każdy użytkownik otrzymuje indywidualny numer, na podstawie którego nie da się go zidentyfikować jako konkretnej osoby. Niemniej aplikacja odnotowuje, które numery miały ze sobą styczność. Jeśli któryś z nich zgłosi się jako zarażony covid-19, Smittestopp wysyła ostrzeżenie jego kontaktom. Zadeklarowanie pozytywnego wyniku testu na koronawirusa to jedyna sytuacja wymagająca logowania do bazy.