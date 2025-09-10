Alarm w NATO po incydencie w Polsce. Norweskie komentarze nie pozostawiają złudzeń
10 września 2025 13:17
Na zdjęciu: samolot myśliwski F-35. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Norweski MSZ chce zdecydowanej reakcji NATO
Poseł Dariusz Stefaniuk opublikował zdjęcia uszkodzonego domu wskutek uderzenia drona/szczątek. Miejscowość Wyryki-Wola (woj. lubelskie). pic.twitter.com/bfGObA1Zje— Łukasz Bok (@LukaszBok) September 10, 2025
Prowokacja czy błąd systemu?
