Alarm w NATO po incydencie w Polsce. Norweskie komentarze nie pozostawiają złudzeń

Na zdjęciu: samolot myśliwski F-35. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Norwescy eksperci różnie oceniają wtargnięcie rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski. Palle Ydstebø ze Szkoły Wojskowej uznał incydent za celowe i poważne działanie Rosji, minister spraw zagranicznych Espen Barth Eide określił je jako całkowicie nieakceptowalne, natomiast Lars Peder Haga z Norweskiej Akademii Sił Powietrznych nie wykluczył, że mogło chodzić o błąd techniczny. Wspólnym mianownikiem wszystkich ocen pozostaje stwierdzenie, że sytuacja jest wyjątkowo poważna i stanowi wyzwanie dla NATO.

Palle Ydstebø, szef sekcji wojsk lądowych w Szkole Wojskowej, ocenił, że atak dronów był świadomym i zamierzonym działaniem. Jego zdaniem Polska w pełni zasadnie uruchomiła artykuł 4. NATO, przewidujący konsultacje sojusznicze w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub integralności terytorialnej. Ekspert podkreślił, że ten mechanizm aktywowano w historii jedynie kilka razy, co świadczy o powadze wydarzeń. Według Ydstebø naruszenie przestrzeni powietrznej Polski to sygnał eskalacji napięcia w Europie.

Norweski MSZ chce zdecydowanej reakcji NATO Inną perspektywę przedstawił Espen Barth Eide, minister spraw zagranicznych Norwegii. Określił incydent jako całkowicie nieakceptowalny i bardzo poważny, wskazując, że zagrożone zostało nie tylko bezpieczeństwo Polski, lecz całego regionu. Eide zaznaczył, że Warszawa ma prawo oczekiwać od sojuszników więcej niż tylko symbolicznych gestów, lecz także realnych działań. Jego zdaniem reakcja NATO powinna jasno pokazać, że tego typu naruszenia nie będą tolerowane.

Poseł Dariusz Stefaniuk opublikował zdjęcia uszkodzonego domu wskutek uderzenia drona/szczątek. Miejscowość Wyryki-Wola (woj. lubelskie). pic.twitter.com/bfGObA1Zje — Łukasz Bok (@LukaszBok) September 10, 2025

Prowokacja czy błąd systemu? Ostrożniejszą opinię wyraził Lars Peder Haga, wykładowca z Norweskiej Akademii Sił Powietrznych. Jego zdaniem nie można całkowicie wykluczyć, że naruszenie przestrzeni powietrznej Polski było wynikiem błędu lub problemu technicznego, a nie celowej prowokacji. Zaznaczył jednak, że niezależnie od przyczyny incydent i tak stanowi poważne zagrożenie dla stabilności w regionie. Haga podkreślił, że w sytuacji narastających napięć każda taka akcja musi być traktowana z najwyższą powagą.

Trzy różne głosy norweskich ekspertów pokazują, że choć oceny szczegółów mogą się różnić, panuje zgoda co do skali powagi zdarzenia. Wszyscy uznają, że bezpieczeństwo regionu jest realnie zagrożone. Aktywacja artykułu 4 przez Polskę mobilizuje NATO do konsultacji i pokazuje, że sytuacja jest bezprecedensowa. Dla sojuszu oznacza to konieczność wzmocnienia czujności i gotowości na kolejne kryzysy w Europie Środkowo-Wschodniej.