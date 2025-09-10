Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Alarm w NATO po incydencie w Polsce. Norweskie komentarze nie pozostawiają złudzeń

Emil Bogumił

10 września 2025 13:17

Kopiuj link
Alarm w NATO po incydencie w Polsce. Norweskie komentarze nie pozostawiają złudzeń

Na zdjęciu: samolot myśliwski F-35. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Norwescy eksperci różnie oceniają wtargnięcie rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski. Palle Ydstebø ze Szkoły Wojskowej uznał incydent za celowe i poważne działanie Rosji, minister spraw zagranicznych Espen Barth Eide określił je jako całkowicie nieakceptowalne, natomiast Lars Peder Haga z Norweskiej Akademii Sił Powietrznych nie wykluczył, że mogło chodzić o błąd techniczny. Wspólnym mianownikiem wszystkich ocen pozostaje stwierdzenie, że sytuacja jest wyjątkowo poważna i stanowi wyzwanie dla NATO.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Ubezpieczenie zdrowotne z Norwegii | Dokument S1 (E-106 / E-109)

Wymieniaj walutę taniej i bezpieczniej – PLN ⇄ NOK z Walutomat.pl

Firma podejmie projekty na Podwykonastwo

Ogłoszenia MojaNorwegia

Palle Ydstebø, szef sekcji wojsk lądowych w Szkole Wojskowej, ocenił, że atak dronów był świadomym i zamierzonym działaniem. Jego zdaniem Polska w pełni zasadnie uruchomiła artykuł 4. NATO, przewidujący konsultacje sojusznicze w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub integralności terytorialnej. Ekspert podkreślił, że ten mechanizm aktywowano w historii jedynie kilka razy, co świadczy o powadze wydarzeń. Według Ydstebø naruszenie przestrzeni powietrznej Polski to sygnał eskalacji napięcia w Europie.
Norwegia solidaryzuje się z Polska. Głośne echa zestrzelenia dronów nad Polską

Norweski MSZ chce zdecydowanej reakcji NATO

Inną perspektywę przedstawił Espen Barth Eide, minister spraw zagranicznych Norwegii. Określił incydent jako całkowicie nieakceptowalny i bardzo poważny, wskazując, że zagrożone zostało nie tylko bezpieczeństwo Polski, lecz całego regionu. Eide zaznaczył, że Warszawa ma prawo oczekiwać od sojuszników więcej niż tylko symbolicznych gestów, lecz także realnych działań. Jego zdaniem reakcja NATO powinna jasno pokazać, że tego typu naruszenia nie będą tolerowane.

Prowokacja czy błąd systemu?

Ostrożniejszą opinię wyraził Lars Peder Haga, wykładowca z Norweskiej Akademii Sił Powietrznych. Jego zdaniem nie można całkowicie wykluczyć, że naruszenie przestrzeni powietrznej Polski było wynikiem błędu lub problemu technicznego, a nie celowej prowokacji. Zaznaczył jednak, że niezależnie od przyczyny incydent i tak stanowi poważne zagrożenie dla stabilności w regionie. Haga podkreślił, że w sytuacji narastających napięć każda taka akcja musi być traktowana z najwyższą powagą.
Svalbard w cieniu konfliktu: trwa symboliczna wojna o Arktykę
Trzy różne głosy norweskich ekspertów pokazują, że choć oceny szczegółów mogą się różnić, panuje zgoda co do skali powagi zdarzenia. Wszyscy uznają, że bezpieczeństwo regionu jest realnie zagrożone. Aktywacja artykułu 4 przez Polskę mobilizuje NATO do konsultacji i pokazuje, że sytuacja jest bezprecedensowa. Dla sojuszu oznacza to konieczność wzmocnienia czujności i gotowości na kolejne kryzysy w Europie Środkowo-Wschodniej.
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS Szkolenia Online 96015 Troll Rental Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Masaż Stillas utleie As Prace ziemne, wykopy, asfaltowanie
Oslo, okręg miasta
Szukamy mechanika samochodowego/pomocnika do ekipy !
Przejdź do ogłoszenia
Szukamy mechanika samochodowego/pomocnika do ekipy !
Oslo, okręg miasta
Szukam podwykonawców Oslo i okolice OD ZARAZ!
Przejdź do ogłoszenia
Szukam podwykonawców Oslo i okolice OD ZARAZ! Pedzik transport Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Polski adwokat - darmowa pomoc prawna ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Polski Psychotraumatolog w Oslo
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.