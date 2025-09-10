Norwegia solidaryzuje się z Polska. Głośne echa zestrzelenia dronów nad Polską
10 września 2025 09:52
Na zdjęciu: nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów w związku z rosyjską prowokacją. Fot. Gov.pl, CC BY 3.0 PL
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Premier Polski, Donald Tusk, określił te działania jako "prowokację na dużą skalę" i zwołał pilne posiedzenie rządu, jednocześnie informując o sytuacji centralę NATO. W związku z operacją tymczasowo wstrzymano ruch na czterech polskich lotniskach, w tym na największym w Warszawie.
Norweskie władze reagują
Eide zadeklarował pełne poparcie Norwegii dla sojuszniczej Polski, zaznaczając, że rosyjska agresja na Ukrainę podważa stabilność w Europie i zagraża wspólnemu bezpieczeństwu. Dodał również, że kluczowe jest ustalenie, czy naruszenie przestrzeni powietrznej było działaniem celowym, czy przypadkowym, zanim NATO podejmie decyzję o reakcji.
Minister spraw zagranicznych Espen Barth Eide zaznaczył, że jest w stałym kontakcie z polskim szefem MSZ Radosławem Sikorskim.Fot. flickr.com/Oslo Arbeiderparti/ Linn J. Nygaard/https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Putin wystawia NATO na próbę?
Jedno ze źródeł w NATO, cytowane przez agencję Reuters, wskazało, że wstępne oceny sugerują, iż wtargnięcie dronów było działaniem zamierzonym, a nie przypadkowym. Mimo to, Sojusz na obecnym etapie nie traktuje incydentu jako bezpośredniego ataku, ale jako poważną prowokację, która wymaga skoordynowanej odpowiedzi.
Norwegia pokazuje gotowość do pomocy
Dalszy rozwój sytuacji i decyzje podjęte na forum NATO będą miały kluczowe znaczenie dla stabilności całego regionu.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz