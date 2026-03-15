1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

33 domy płoną każdego dnia. Nowe statystyki są alarmujące

Redakcja

15 marca 2026 09:31

33 domy płoną każdego dnia. Nowe statystyki są alarmujące

Proste działania w domu mogą znacząco ograniczyć ryzyko pożaru. Fot. Bergen brannvesen

W 2025 roku w Norwegii dochodziło średnio do 33 pożarów domów dziennie. Łączne straty przekroczyły 2,8 mld NOK. Koszty wzrosły mimo spadku liczby zdarzeń.

Dane o szkodach opublikowała organizacja Finans Norge. Zestawienie powstało na podstawie zgłoszeń do ubezpieczeń domów. Statystyki nie obejmują pożarów domków letniskowych. Dane komentuje firma ubezpieczeniowa Frende Forsikring.
Mniej pożarów, wyższe koszty

W 2025 r. odnotowano 12 265 pożarów domów w Norwegii. To spadek o 8,6 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednocześnie łączne straty wzrosły. Wartość zgłoszonych szkód z tytułu pożarów przekroczyła 2,8 mld NOK. To o 5,1 proc. więcej niż rok wcześniej.

Według Frende Forsikring wzrost kosztów ma kilka przyczyn. Gdy dochodzi do pożaru, szkody są często bardzo poważne. Ogień powoduje duże zniszczenia konstrukcji i wyposażenia. Jednocześnie rosną ceny materiałów budowlanych. Droższa jest także praca specjalistów.
Coraz popularniejsze są inteligentne czujniki połączone z aplikacją.

Coraz popularniejsze są inteligentne czujniki połączone z aplikacją.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Najczęstsze przyczyny pożarów 

Najwięcej pożarów zaczyna się w kuchni. Częstą przyczyną jest pozostawienie potrawy na włączonej kuchence. Dochodzi wtedy do tzw. suchego gotowania. Garnek lub patelnia przegrzewa się i pojawia się ogień. Takie sytuacje należą do najczęściej zgłaszanych przyczyn pożarów.

Inne źródła pożarów to awarie instalacji elektrycznej. Zagrożeniem bywają także urządzenia domowe, np. grzejniki, suszarki czy pralki. Wśród innych przyczyn pojawiają się również świece i papierosy. Według ubezpieczyciela wiele zdarzeń można ograniczyć dzięki prostym nawykom. Regularne kontrole sprzętu i instalacji zmniejszają ryzyko pożaru.
Eksperci wskazują, że coraz większe znaczenie mają rozwiązania techniczne zwiększające bezpieczeństwo. W nowych domach w Norwegii wymagany jest montaż urządzeń odcinających zasilanie kuchenki w razie zagrożenia. Takie systemy pojawiają się także w starszych budynkach podczas modernizacji instalacji.
