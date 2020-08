Rozpoczęcie roku szkolnego z epidemią w tle. Zalecenia dla uczniów i nauczycieli

Na zdjęciu szkoła podstawowa w Bolteløkka w Oslo. wikipedia / CC BY-SA 3.0 autor: Ole Anders Flatmo

Między innymi w gminie Oslo 17 sierpnia 2020 to data rozpoczęcia nowego roku szkolnego, który potrwa 190 dni. Mimo panującej pandemii dzieci powrócą do szkoły i nic nie wskazuje na to, aby miały kontynuować naukę w trybie zdalnym, tak jak miało to miejsce w kwietniu. Instytut Zdrowia Publicznego podtrzymał jednak zalecenia sprzed wakacji i doprecyzował, którzy uczniowie muszą nosić maseczki.

Wszelkie zmiany w systemie nauczania oraz poziom wprowadzonych środków ochrony będą zależne od ogólnej sytuacji epidemiologicznej w Norwegii. Urząd ds. Edukacji (Udir) podzielił wspomniane środki na trzy kolory: zielony, żółty i czerwony, przy czym ten ostatni oznacza ograniczenie liczby uczniów w szkołach i przywrócenie przynajmniej częściowej nauki zdalnej.

Poziom zielony: Zajęcia w szkole będą przebiegać normalnie, ale uczniowie i nauczyciele muszą unikać podawania sobie rąk i obejmowania się nawzajem.



Poziom żółty: Całe klasy mogą mieć wspólne zajęcia i wszyscy uczniowie otrzymają całodniową ofertę nauczania w szkole podczas normalnych dni szkolnych. Podwórze szkolne może być podzielone na sektory, aby oddzielić poszczególne klasy od siebie nawzajem. Uczniowie i nauczyciele muszą unikać podawania rąk, obejmowania się nawzajem i zbierania się w dużych grupach.



Poziom czerwony: Uczniowie będą podzieleni na mniejsze grupy. Może być niezbędne ograniczenie liczby uczniów przychodzących do szkoły. Możemy również poprosić uczniów o przychodzenie do szkoły w różnym czasie. Musimy utrzymywać dobrą odległość od siebie nawzajem i uczniowie muszą przebywać dużo na zewnątrz, również podczas zwykłych zajęć szkolnych.~Udir

Na stronach poszczególnych szkół w gminach rodzice znajdą dokładne informacje dotyczące powrotu uczniów do szkolnych ławek.

W Oslo do pierwszej klasy poszło w tym roku około 7000 uczniów Źródło: adobe stock/ licencja standardowa autor: Kzenon

Szkoła w czasach pandemii 14 sierpnia norweski rząd przedstawił między innymi zalecenie dotyczące maseczek zakrywających usta i nos. Od 17 sierpnia mieszkańcy Oslo i Indre Østfold w transporcie publicznym powinni dostosować się do panującej zasady. Od nowego zalecenia zwolnione są jednak dzieci, które w większej części kraju właśnie rozpoczęły rok szkolny.



Jak podaje Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (Folkehelseinstituttet, FHI), dzieci nie powinny zakrywać nosa i ust maseczkami ponieważ może to spowodować u nich trudności z oddychaniem. Najmłodsi mieszkańcy kraju fiordów mogą także w nieprawidłowy sposób zakładać maseczki higieniczne.



Wobec powyższego uczniowie i nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych oraz średnich są zwolnieni z zalecenia noszenia maseczek w placówkach edukacyjnych.

Inne środki ostrożności Nauczyciele szkół średnich mogą prowadzić zajęcia dla 30 osób w sali, w różnych grupach w ciągu dnia przy zachowaniu metrowego odstępu od uczniów. Zaleca się także regularne dezynfekowanie rąk.



– Tam, gdzie pokoje nauczycieli są ciasne i dzielone przez kilka osób, dyrekcja szkoły powinna zorganizować biura domowe lub zastępcze do wykonywania zadań, których nie trzeba realizować w szkole. W ten sposób będzie można zachować dystans od kolegów, a tym samym zmniejszyć ryzyko infekcji – przekazała Margrethe Greve-Isdahl z FHI w rozmowie ze Związkiem Pracowników Edukacyjnych (Utdanningsforbundet).

Tweet Związku Pracowników Edukacyjnych na temat organizacji roku szkolnego 2020/21.

Steffen Handal på #polkvart: «Det holder ikke med anbefalinger og formaninger. Her må det tiltak til», sier han. Det er for mye usikkerhet rundt håndtering av smitterisikoen i skolen nå. — Utdanningsforbundet (@utdanningsf) August 17, 2020

Zdaniem Greve-Isdahl jedyną sytuacją, w której FHI uważa za stosowne noszenie maseczki przez uczniów lub nauczycieli na terenie szkoły jest wystąpienie objawów COVID-19 zanim osoba z podejrzeniem infekcji dotrze z lekcji do domu.

Kiedy lekcje się skończą FHI przypomina w komunikacie na swojej oficjalnej stronie, że młodzież uczęszczająca do szkoły średniej oraz nauczyciele powinni stosować się do zalecenie zakrywania górnych dróg oddechowych podczas korzystania z transportu publicznego w sytuacji, w której nie można zachować metrowego dystansu od innych pasażerów.



To zalecenie nie dotyczy uczniów do 13. roku życia, osób z upośledzeniem umysłowym, przewlekłymi chorobami płuc lub tych które wchodzą w interakcję z osobami niesłyszącymi.