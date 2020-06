Avinor przejmuje nadzór nad budową lotniska w Mo i Rana

Po tym jak w 20 marca Ministerstwo Transportu i Komunikacji zaproponowało Avinorowi poinstruowanie w przejęciu dalszego procesu budowy lotniska Mo i Rana, pod koniec maja Avinor został zobligowany do nadzorowania inwestycji. Jest to między innymi pokłosie nieudanych negocjacji ministerstwa z lokalną firmą Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS (PLU) i gminą Rana. Na początku rozważano właśnie takie porozumienie. Na przeszkodzie stanęły jednak przepisy dotyczące pomocy państwa i zamówień publicznych.