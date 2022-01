Zmienią tradycję? Russy chcą świętować po egzaminach, nie przed

Russetid, czyli huczne świętowanie zakończenia trzynastoletniej edukacji. /zdjęcie ilustracyjne If/materiały prasowe

Całkiem możliwe, że russetid, świętowanie zakończenia edukacji, zmieni datę. Coraz więcej licealistów chce, by obchody odbywały się po egzaminach. W ostatnich dwóch latach z powodu pandemii uroczystości i imprezy przełożono. Być może teraz stanie się to normą.

Russetid, czyli huczne świętowanie zakończenia trzynastoletniej edukacji, tradycyjnie rozpoczyna się pod koniec kwietnia i trwa do 17 maja - do obchodów Święta Konstytucji w Norwegii. W ostatnich dwóch latach imprezy, zabawy i pochody przełożono na czas po egzaminach, niektóre odwołano - powodem były środki kontroli wprowadzone przez norweskie władze z powodu pandemii covid-19. W tym roku rozgorzała dyskusja, czy daty imprezy nie przesunąć na stałe, dzięki czemu jej uczestnicy mogliby skupić się na nauce do egzaminów, by tuż po nich rozpocząć fiestę.

Impreza bez stresu - Chcemy imprezować bez stresowania się egzaminami jednocześnie - mówi NRK Arian Velásquez, przewodniczący russów w jednym z bergeńskich liceów. Dodaje, że wiele jego koleżanek i kolegów chce świętować dopiero po egzaminach. - Panuje zgoda, by russetid odbywało się w tym czasie - wyjaśnia. Podobnego zdania jest Linus Gehrken, przewodniczący russów w jednym z liceów w Bærum. - Zdania są podzielone, choć większość chce świętować po egzaminach. Osoby z roczników 2001, 2002, którym pandemia opóźniła obchody, mówią, że polecają taką kolejność.



Jak na razie decyzja nie zapadła, a przewodniczący głównych zarządów russów chcą zorganizować debatę, która rozstrzygnie tę kwestię. Tym bardziej, że zależy im, by obchody odbywały się równocześnie w całym kraju - w zeszłym roku z powodu różnego poziomu restrykcji covidowych w gminach było to niemożliwe.

W tym czasie russetid maturzyści w całej Norwegii będą między innymi wykonywać zadania i zdobywać za nie odznaki w postaci długich sznurków doczepianych do specjalnych czapek. Im większa liczba sznurków, tym większy szacunek należy się posiadaczowi.tine/materiały prasowe

Bez zahamowań Russetid, choć to wieloletnia norweska tradycja, budzi wiele kontrowersji z powodu sposobu imprezowania sporej grupy maturzystów - wszechobecne pijaństwo, brak zahamowań, łamanie prawa czy zakłócanie spokoju to tylko początek długiej listy tzw. świętowania zakończenia szkoły, a mieszkańcy miast każdego roku skarżą się na zachowanie imprezowiczów. W okresie russefeiring policja ma pełne ręce roboty - dochodzi m.in. do utrudnień w ruchu, bójek, wypadków drogowych.

