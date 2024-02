Zmarł najstarszy mieszkaniec Norwegii. Miał 109 lat

Vidar Eide urodził się około czterech tygodni przed wybuchem pierwszej wojny światowej, 3 lipca 1914 r., i do niedawna uchodził za najstarszego obywatela Norwegii. Zmarł 27 lutego 2024 roku, dożywając prawie 110 lat.

Eide pracował zarówno jako hodowca bydła mlecznego, jak i stoczniowiec. Był najstarszym członkiem Norweskiego Stowarzyszenia Rolników. Codziennie czytał lokalne gazety. W ostatnich latach zaczął używać telefonu komórkowego, po tym, jak jego wnuczka przekonała go do nowoczesnej technologii. Pod koniec życia korzystał z pojazdu, który pomagał mu pokonywać dłuższe dystanse, ale do chodzenia po domu używał kul.