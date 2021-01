Zimowy test elektryków na dalekiej Północy. Do pokonania ponad 1400 kilometrów

11 stycznia w Kirkenes rozpoczął się test elektryków zorganizowany przez Związek Samochodów Elektrycznych (Elbilforening). Pięć wybranych elblili sprawdza się w zimowych warunkach podczas trasy do Tromsø. Organizatorzy przewidują, że przed nimi do pokonania jest nawet 1,5 tys. km w trudnych warunkach - temperatury spadają bowiem do nawet -30 stopni Celsjusza.

Elbile wystartowały w Kirkenes, z objazdem do granicy z Rosją, po czym kontynuowały podróż do Vardø. Dalej trasa wiodła do Tana, gdzie wyprawa podzieliła się na dwie grupy. Pierwsza wyruszyła do Lakselv przez Ifjord, a druga przez Karasjok. Z Lakselv trasa prowadzi do Olderfjord, Honningsvåg i Nordkapp, po czym w planach jest powrót przez Alta do Tromsø. - Przewidujemy, że będzie to przygoda wszechczasów z samochodami elektrycznymi. W sumie pokonamy od 1400 do 1500 kilometrów w 4-5 dni. (...) Chcemy pokazać, że praktyce nie ma już ograniczeń co do tego, do czego można wykorzystać samochód elektryczny - mówi uczestnik, a zarazem lider ekipy, Ståle Frydenlund z Elbilforening.