Zasiłki dla pracowników seksualnych. FHI chce pomocy dla nieubezpieczonych społecznie

Poszkodowane prawie wszystkie branże

Kiedy w połowie marca przez koronawirusa zamknięto wiele firm, branża związana z usługami seksualnymi również odczuła tego konsekwencje. Jak pisze norweska prasa, niektórzy z pracowników seksualnych mają jednoosobowe firmy, co daje im prawo do pomocy w formie ochrony dochodów. Duża część osób sprzedających seks w Norwegii to imigranci, którzy po wybuchu epidemii nie mogli nawet skorzystać z pomocy w powrocie do rodzinnego domu, oferowanej przez władze.