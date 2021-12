Zakupy na ostatnią chwilę: sklepy spożywcze i monopolowe otwarte krócej w ostatni dzień roku

Okres między wigilią a Sylwestrem to w Norwegii tzw. romjul. Po świątecznej przerwie od 27 grudnia otwarte są już sklepy, jednak godziny ich funkcjonowania pod koniec roku mogą różnić się od regularnych.

Jeśli chodzi o lokalne super- i minimarkety, najlepiej zweryfikować godziny otwarcia konkretnej placówki na stronie firmy, ponieważ poszczególne sklepy w obrębie jednej sieci mogą działać inaczej. Sklepy takich marek jak Kiwi, Meny, Spar, Coop, Joker czy Rema 1000 będą czynne średnio do 16:00 lub 18:00. To najczęściej powtarzające się godziny otwarcia na portalach tych sieci na dzień 31 grudnia 2021.

Ponadto w sklepach spożywczych godziny sprzedaży alkoholu (piwa i cydru, mocniejsze napoje nie są dopuszczone do sprzedaży) mogą się okazać krótsze w zależności od gminy. Według informacji podawanych przez norweską prasę w Oslo uzupełnić zapasy napojów alkoholowych w supermarketach będzie można do godz. 18.00, podobnie w Trondheim i Stavanger. W Bergen będzie to możliwe do godzi. 16:00, zaś w Tromsø do 15:00. Same sklepy podkreślają jednak, żeby w możliwościach zakupów orientować się lokalnie.