Zakaz spania na dworze w Bergen. „Miasto praw człowieka” je łamie?

Rada Miasta Bergen pod wodzą konserwatywnej partii Høyre uchwaliła niedawno nowe prawo – poza wyznaczonymi miejscami obowiązywać będzie zakaz spania na wolnym powietrzu. Opozycja protestuje.

Nowo przyjęte przepisy są niehumanitarne – uważają przedstawiciele partii opozycyjnych w radzie miejskiej drugiego co do wielkości miasta w Norwegii. Zgadzają się z nimi urzędnicy z zajmującej się ochroną praw człowieka państwowej organizacji NIM (Norges Institusjon for Menneskerettigheter). Krytycy wprowadzanych zmian powołują się między innymi na zakaz poniżającego traktowania wpisany do konstytucji. Chcą sprawdzić legalność nowych zapisów. Analogiczne prawo obowiązuje jednak w Oslo już od 2013 roku.