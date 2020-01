Wyższy barnetrygd, droższe przedszkola czy nowy podatek. To zmieni się w 2020 roku

Rząd wycofał m.in. abonament radiowo-telewizyjny i zastąpił go powszechnym podatkiem. flickr.com / Stortinget / CC BY-NC-ND 2.0

Początek 2020 roku oznacza nie tylko symboliczne wejście w lata 20. XXI wieku, ale też wiele zmian i nowych przepisów, które dotkną mieszkańców Norwegii. Wyższe kwoty wkładu własnego dla pendlerów, dodatkowe opłaty przy zakupach z zagranicy czy nowy podatek na publiczną telewizję to tylko część zmian, jakie w tym roku czekają Norwegów.

W artykule przypominamy dlatego, jakie najważniejsze rozwiązania wprowadza w tym roku norweski rząd oraz co zmiany oznaczać będą dla mieszkańców kraju fiordów.

Za to zapłacimy więcej Nowy rok w większości sytuacji oznacza przede wszystkim nowe i… wyższe opłaty. Od stycznia zmieniła się m.in. wysokość kary finansowej dla osób, które nie pojawią się na umówionej wizycie w szpitalu u lekarza specjalisty – teraz w takich przypadkach trzeba będzie zapłacić aż 1053 koron. O 91 koron wzrasta także wysokość wkładu własnego na usługi medyczne (egenandelstak), która upoważnia do otrzymania karty zwalniającej z płacenia za dalszą opiekę medyczną w danym roku (frikort). W przypadku egenandelstak 1 stawka wynosi teraz 2460 koron, natomiast dla egenandelstak 2 jest to 2176 koron.



Tradycyjnie od początku roku wzrosła też maksymalna opłata za przedszkole, która wynosi teraz 3135 koron. Rodziców z kraju fiordów czekają jednak też dobre informacje – od września zmieni się bowiem stawka zasiłku rodzinnego (barnetrygd) na dzieci do 6 roku życia, na które będzie można otrzymać miesięcznie dodatkowe 300 koron świadczenia.

Zmiany dotyczące zasiłku rodzinnego mają wejść w życie 1 września 2020 roku. pixnio.com / Public Domain

Zmiany w podatkach Od tego roku zmieniła się też kwota wkładu własnego, od której przysługuje możliwość uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym odpisu za podróże. Teraz wynosić on będzie 23 100 koron, zamiast poprzednich 22 700 koron – oznacza to, że osoby dojeżdżające do pracy będą musiały więcej podróżować, aby móc odliczyć poniesione koszty w rozliczeniu.



W 2020 roku zniknie też tzw. 350-kronersgrense, czyli przepisy ustanowione w 2015 roku, dzięki którym zakupy wysyłane z zagranicy o wartości poniżej 350 koron były zwolnione z 25-proc. podatku oraz cła. Teraz opłaty będą dotyczyły wszystkich towarów niezależnie od kwoty – na pierwszy ogień poszły artykuły spożywcze, natomiast od 1 kwietnia przepisy obejmą już pozostałe produkty.

Zniknął abonament telewizyjny Od tego roku znika też abonament NRK, który został zastąpiony podatkiem, dzięki któremu nawet ponad dwa miliony Norwegów więcej będzie płacić za dostęp do publicznej telewizji i radia – będzie on bowiem uzależniony od dochodów i obowiązkowy dla wszystkich dorosłych osób, które rozliczają się z podatków w Norwegii. Maksymalnie wynosić będzie jednak 1700 koron dla osób zarabiających powyżej 350 000 koron rocznie.

To znaczna różnica w porównaniu z obowiązującym do tej pory abonamentem – widzowie i słuchacze NRK mieli w 2019 do opłacenia 3038,56 koron na gospodarstwo domowe z telewizorem. Adobe Stock/ licencja standardowa / Andrey Popov

Część zmian dopiero za pół roku Niektóre wprowadzane przez rząd rozwiązania wejdą w życie dopiero 1 lipca 2020 roku. Wtedy między innymi rozpocznie się reforma norweskiej Poczty (Posten), która ograniczy usługę dostarczania przesyłek – od przyszłych wakacji listonosze będą pracować jedynie co drugi dzień i tylko od poniedziałku do piątku. Powodem nowych zasad jest przede wszystkim spadająca liczba przesyłek, a co za tym idzie, mniejsze zapotrzebowanie wśród mieszkańców – taka decyzja ma też oznaczać dla państwowego budżetu oszczędność rzędu nawet 250 milionów koron rocznie.



1 lipca wejdą w życie zmiany w branży przewozu osób, które mogą zakończyć monopol taksówkarzy. Od połowu roku ma nie tylko ma być łatwiej otrzymać licencję taksówkarską (drosjeløyve), ale też przewoźnicy nie będą musieli być związani z jedną centralą. Więcej wymagań będzie jednak stawianych samym kierowcom – m.in. będą musieli przejść po norwesku obowiązkowy kurs z pierwszej pomocy. Takie rozwiązanie daje jednak możliwość powrotu nad fiordy takim firmom jak Uber, który wycofał swoją usługę UberX w październiku 2017 roku ze względu na wielomilionową karę, jaka została nałożona na przedsiębiorstwo za nielegalną działalność.