Wyrabiasz dziecku paszport? Od 1 listopada zmieniły się przepisy

Gdy rodzic chce wyrobić dziecku norweski paszport lub dowód osobisty, drugi opiekun może wyrazić stałą zgodę na wydanie dokumentu. Jeden, jak i drugi rodzic muszą stawić się w tym celu w biurze paszportowym, aby dopełnić formalności, ale nie muszą tego robić jednocześnie. Nowe przepisy weszły w życie z początkiem listopada.

Jak informuje Urząd Policji, każdy z opiekunów/rodziców dziecka poniżej 18 roku życia musi stawić się osobiście, by wyrazić zgodę na wydanie dokumentu, jednak możliwe jest stawienie się rodziców w dwóch różnych terminach - nie muszą dopełniać formalności ani jednocześnie, ani w tym samym biurze paszportowym.

Nowe zasady

Oprócz tego jeden z opiekunów niepełnoletniego, by wyrazić zgodę na wydanie dziecku dokumentu tożsamości, musi osobiście stawić się w biurze paszportowym, nie ma już jednak obowiązku wypełniać - jak do tej pory - stosownego formularza. Wystarczy, że okaże dowód osobisty lub paszport. Gdy rodzice wyrażą stałą zgodę na wydanie dokumentu, dziecku można odnawiać paszport lub dowód osobisty do ukończenia przez nie 18 roku życia.