Uruchomienie nowego systemu paszportowego: ważne informacje

W związku z planowanym uruchomieniem nowego rejestru dokumentów paszportowych, od 8.11.2022 do 13.11.2022, do godziny 00:00 czasu środkowoeuropejskiego, organy paszportowe w kraju i za granicą nie będą przyjmować wniosków o paszporty biometryczne, nie będzie można także odebrać gotowych paszportów, informuje Wydział Konsularny Ambasady RP w Oslo.

Nowy rejestr

Jak podaje Wydział, rejestr dokumentów paszportowych ma wprowadzać liczne ułatwienia:



- nie będzie konieczności wypełniania papierowego wniosku, choć nadal trzeba będzie przyjść osobiście do urzędu. Wniosek paszportowy będzie generowany w systemie przez urzędnika, a następnie podpisywany przez obywatela na specjalnym urządzeniu



- obniżona zostanie granica wiekowa wydawania paszportów z 10-letnim terminem ważności. Będą otrzymywać je dzieci już od ukończenia 12 roku życia



- posiadacze paszportów zyskają dostęp do takich e-usług, jak weryfikacja ważności paszportu, sprawdzenie danych przetwarzanych w rejestrze, czy zgłoszenie utraty skutkujące unieważnieniem paszportu



- jeśli nowy paszport zostanie do wysyłany pocztą do danej osoby, będzie ona musiała potwierdzić jego odbiór w systemie po otrzymaniu listu poleconego z paszportem. Potwierdzenie odbioru będzie konieczne, żeby „aktywować” nowy paszport.