World Happiness Report 2025: Norwegia najmniej szczęśliwa spośród krajów nordyckich

Norwegia trzeci raz z rzędu znalazła się na 7. miejscu corocznego rankingu Światowego Raportu o Szczęściu 2025 (World Happiness Report). Wyprzedziły ją pozostałe kraje nordyckie, a także Holandia i Kostaryka. Raport opublikowano w związku z obchodzonym przez ONZ 20 marca Międzynarodowym Dniem Szczęścia.

Choć kraj fiordów znajdował się kiedyś na szczycie światowego rankingu ogólnego zadowolenia z życia i szczęśliwości, w ostatnich latach nieco spadł w klasyfikacji. Trzeba byłoby cofnąć się do 2016 roku, aby zobaczyć Norwegię na szczycie listy World Happiness Report.

Może wynikać z wielu czynników, takich jak trudniejsza sytuacja finansowa sektora prywatnego, wzrost nierówności społecznych i niepewność co do przyszłości, wojna i skutki pandemii. FHI wskazuje, że różnica w jakości życia między osobami doświadczającymi trudności finansowych a tymi, których sytuacja finansowa jest dobra, jest znacząca. W Finlandii nierówności wśród społeczeństwa są mniejsze niż w Norwegii.

Wszystkie pięć krajów nordyckich znalazło się na liście dziesięciu najlepszych. Państwa Północy mają stosunkowo solidne systemy zabezpieczeń społecznych, jak urlopy rodzicielskie, zasiłki dla bezrobotnych i publiczna opieka zdrowotna, które przyczyniają się do wyższego poziomu dobrobytu na ogół. Spośród ciekawszych faktów zawartych w raporcie można wspomnieć, że kraje nordyckie wypadły najlepiej na świecie, jeśli chodzi o szansę odzyskania zgubionego portfela.

Po raz pierwszy w historii w pierwszej dziesiątce zmieściły się także Kostaryka i Meksyk. Na wyróżnienie zasługują również Litwa, Słowenia i Czechy, które obecnie znajdują się w pierwszej dwudziestce listy. Polska wskoczyła na 26. lokatę z punktacją 6.67 i jest to najlepszy wynik spośród wszystkich edycji World Happiness Report (na równi z rokiem 2022). Jak czytamy w raporcie, pokazuje to, że poziom szczęścia w Europie Wschodniej stopniowo zbliża się do poziomu w Europie Zachodniej.