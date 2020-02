Wciąż jeszcze można wymienić stare korony. Przypominamy, jak to zrobić

W listopadzie 2019 roku Norges Bank oficjalnie wprowadził do obiegu nowe wersje banknotów o nominale 1000 koron, co było ostatnim etapem wymiany norweskiej waluty, która rozpoczęła się już w 2017 roku. Oznacza to jednak, że stare banknoty z wizerunkami słynnych Norwegów przestały być akceptowane jako środek płatniczy, a co za tym idzie – mają wartość wyłącznie sentymentalną. Mimo że dla większości nominałów okres przejściowy na wymianę już się skończył, to uspokajamy – nie oznacza to wcale, że jest to niemożliwe.