Wakacje w Grecji jeszcze tego lata? Instytut Zdrowia Publicznego jest za otwarciem granic

W ramach „rozmrażania” kraju Norwegia coraz bardziej otwiera się na przyjezdnych – obecnie mile widziani, z zaznaczeniem warunku odbycia 10-dniowej kwarantanny, są m.in. pracownicy sezonowi, swoje rodziny odwiedzać mogą także obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie przynajmniej do sierpnia można zapomnieć o turystycznej wizycie w kraju fiordów, podobnie władze odradzają Norwegom wyjazdy za granicę.

Tymczasem za większym „luzem” optuje Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (Folkehelseinstituttet, FHI). Zgodnie z majowym raportem, w którym instytut uwzględnił ocenę ryzyka zniesienia obowiązujących obecnie obostrzeń, zasadne byłoby nawet częściowe otwarcie norweskich granic. FHI za szczególnie dotkliwe uważa właśnie skutki kwarantanny, chociaż została skrócona z dwóch tygodni, a szanse zarażenia się koronawirusem za granicą i przyniesienia ze sobą infekcji do kraju szacuje na podobne, co lokalnie.

Folkehelseinstittutet ma jednak na myśli współpracę z kilkoma innymi państwami. Do tej pory w mediach pojawiły się doniesienia o pertraktacjach pomiędzy Norwegią a m.in. Grecją, Danią czy Izraelem, do których można byłoby bezpiecznie wyjechać na wakacje i nie poddawać się kwarantannie. W ostatnich dniach, dzięki zadowalającym statystykom wskazującym na wygaszanie się epidemii, Grecja opublikowała listę państw, których obywatele od 15 czerwca będa mieli wstęp na jej teren w celach turystycznych. Znajdują się na niej m.in. Norwegia i Polska.

15 maja norweskie władze ogłosiły natomiast, że do 15 czerwca ustalą, czy będzie można wyjeżdżać rekreacyjnie z Norwegii do krajów nordyckich, a do 20 lipca podejmą decyzję odnośnie podróży w inne części Europy, prawdopodobnie nie mając jednak na myśli Południa.