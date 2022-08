Wada produkcyjna krajowych dowodów osobistych. Na dokumenty trzeba czekać jeszcze dłużej

Osoby, które po 26 sierpnia złożyły wniosek o krajowy dowód osobisty, muszą uzbroić się w cierpliwość. Urząd Policji informuje, że w związku z wykrytą wadą produkcyjną gotowej już partii czas oczekiwania na wydanie dokumentu wzrasta do ok. siedmiu tygodni.

Opóźnienia

Dostawca informuje więc, że minie pięć tygodni, zanim będzie w stanie wyprodukować nowe krajowe dowody tożsamości, a czas oczekiwania na dokument wydłuży się do ok. siedmiu tygodni. W szczególnych przypadkach możliwe będzie jednak uzyskanie go szybciej. - Osoby, które muszą odebrać leki, potrzebują dostępu do niezbędnych usług, takich jak NAV, e-ID, banki itp., otrzymają dowód osobisty w ciągu tygodnia, będą jednak musiały uiścić opłatę pocztową - informuje Urząd Policji.