W tym supermarkecie produkty nie zdrożeją do końca roku. Sieć wprowadza limity cenowe

Coop wprowadza limity cenowe dla 200 najpopularniejszych artykułów spożywczych. Informuje, że do końca roku we wszystkich supermarketach sieci nie wzrosną ceny m.in. niektórych wędlin czy warzyw i owoców.

200 artykułów taniej

200 popularnych artykułów, do których należą te marki własnej Coop, jak i innych producentów nie podrożeje do końca roku. Wśród produktów znajdą się m.in. owoce, warzywa, nabiał, półprodukty do przygotowania obiadu i śniadania, jak mięso czy wędliny. Produkty, które nie zdrożeją to np.: mleko Tine, parówki Gilde, mięso mielone Coop czy makrela w sosie pomidorowym Stabburet.