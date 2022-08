Spodziewano się podwyżki, ale nie aż takiej. Rekordowy wzrost cen żywności

W skali miesiąca ceny produktów spożywczych wzrosły o 7,6 proc., zaś w porównaniu do lipca 2021 o 10,4 proc. wynika z najnowszych danych Centralnego Biura Statystycznego (SSB). Droższa żywność wpływa na wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).

Od lipca 2021 do lipca 2022 ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 10,4 proc. Od czerwca do lipca br. wzrosły o 7,6 proc., informuje SSB. Z danych opublikowanych 10 sierpnia wynika, że drożeje większość grup artykułów spożywczych.

Historyczny wzrost cen

1 lipca, to obok 1 lutego, tzw. okno cenowe - w tych dwóch okresach dostawcy ustalają nowe stawki, dopasowując je do sytuacji na rynku. Konsumenci, a także analitycy rynkowi byli więc świadomi podwyżki cen, jednak, jak podkreśla SSB, drożyzna jest wręcz “historyczna”. - Historycznie wysoki wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych w lipcu był wyraźnie najważniejszą przyczyną wzrostu wskaźnika CPI w lipcu. Nigdy wcześniej nie zmierzyliśmy podobnego wzrostu cen żywności z miesiąca na miesiąc - komentuje Espen Kristiansen, kierownik działu w SSB.



Serwis NRK wyliczył, że jeśli dane gospodarstwo domowe miesięcznie wydawało na jedzenie 11 tys. NOK, po podwyżkach będzie musiało zwiększyć budżet na ten cel do 12 100 NOK.