W Norwegii znów będzie można upolować więcej wielorybów. Resort zwiększa kwotę na płetwale karłowate

Norweskie Ministerstwo Rybołówstwa wyznaczyło kwotę 1000 płetwali karłowatych do upolowania w 2023 roku. To o 83 więcej niż w ubiegłym roku.

– Norweskie połowy wielorybów opierają się na zrównoważonym zarządzaniu. Wielorybnictwo podlega ścisłym zasadom, a populacja płetwali karłowatych jest opodatkowana w odpowiedzialny sposób. Jeśli mamy osiągnąć cele ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju, musimy jeść więcej żywności z morza, a nie mniej – twierdzi minister ds. rybołówstwa i oceanów Bjørnar Skjæran cytowany w komunikacie rządowym. Jego zdaniem polowanie na płetwale karłowate w Norwegii to niewielki, ale ważny wkład w rynek owoców morza, a także w równowagę w ekosystemach morskich, skoro wieloryby zjadają ryby stanowiące pokarm dla innych gatunków, w tym ludzi.

W 2017 limit odłowu płetwali karłowatych w Norwegii zwiększono do 999 sztuk.Źródło: fotolia.pl

Nieinwazyjne polowanie?

Skjæran utrzymuje, że populacja norweskich płetwali jest w dobrej kondycji, a wielorybnictwo jest owiane mitami, które nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością, jak niehumanitarne metody połowu i brak poszanowania dla dobrostanu zwierząt.



W wodach Norwegii żyje ponad 100 tys. płetwali karłowatych. Podczas gdy kwota na rok 2023 to 1000 osobników, rok temu liczba ta wynosiła 917. Wzrost wynika z niewykorzystanego limitu w 2022 r. Rok temu w polowaniach uczestniczyło 13 statków. Złowiono 581 sztuk, co stanowiło nieznaczny wzrost w stosunku do 2021 roku.





Regjeringen