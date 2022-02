Uwaga na oszustwa telefoniczne. Norwegowie narażeni najbardziej w Skandynawii

Najczęstsze metody, jakie wykorzystują oszuści, to phishing i spoofing. stock.adobe.com/licencja standardowa

Norwegia jest znacznie bardziej narażona na oszustwa telefoniczne niż jej skandynawscy sąsiedzi, podają statystyki firmy telekomunikacyjnej Telia. W styczniu zablokowała ona w kraju fiordów ponad 4 miliony fałszywych połączeń, a to prawie dwa razy więcej niż w Szwecji czy Danii.

Najczęstsze metody, jakie wykorzystują oszuści, to phishing i spoofing, pisze NRK. Obydwie mają na celu wyłudzenie od rozmówcy poufnych danych. Telia informuje również o pojawieniu się w Norwegii nowej formy oszustw telefonicznych. Funkcjonuje ono pod nazwą „wangiri” (co po japońsku oznacza „jeden dzwonek i cięcie”). Cyberprzestępcy „puszczają sygnał” potencjalnej ofierze, po czym rozłączają się w oczekiwaniu, aż dana osoba oddzwoni. Wówczas abonent ponosi jednak wysokie koszty połączenia.

Jak zauważa w rozmowie z NRK Øivind Kristiansen z Telii odpowiedzialny za kontrolę oszustw, Norwegowie mają tendencję do oddzwaniania. Być może właśnie dlatego oszuści upodobali sobie norweskich abonentów. Firma telekomunikacyjna apeluje, by nie odbierać połączeń ani oddzwaniać na zagraniczne numery, których się nie rozpoznaje.

W krajach skandynawskich i bałtyckich Telia używa systemu, który monitoruje taką aktywność i blokuje zarówno połączenia telefoniczne sklasyfikowane jako wangiri, jak i możliwość oddzwonienia na podejrzany numer. To jednak ciągły wyścig, bo oszuści notorycznie zmieniają numery. Według Telii krajami, których numery kierunkowe wykorzystują cyberprzestępcy, są Pakistan, Portugalia, Nowa Kaledonia, Czad, Irlandia, Austria, Cypr, Niemcy, Haiti i Stany Zjednoczone.

Próby wyłudzenia poufnych danych lub pieniędzy drogą mailową to zjawisko, z którym mogą się spotykać m.in. posiadacze kont bankowych online.Źródło: adobe stock/ licencja standardowa

Norweskie Centrum Bezpieczeństwa Informacji (NorSIS) ostrzegało jesienią ubiegłego roku przed nową formą spoofingu opartą na szantażu. Norwescy abonenci dostawali z prywatnych numerów wiadomości, według których rzekomo ich łącze internetowe zostało zhakowane, a do sieci wyciekły prywatne e-maile, pliki i wiadomości, jak również informacje, że dana osoba odwiedzała strony pornograficzne, a w trakcie sesji nagrały ją kamerki internetowe. Oszuści grozili, że jeśli w ciągu 52 godzin nie otrzymają pieniędzy, udostępnią te nagrania rodzinie ofiary, znajomym czy pracodawcy.

Firmy telekomunikacyjne apelują do użytkowników, aby ci nie klikali linków otrzymanych z nieznanych numerów, nie pobierali aplikacji ze źródeł innych niż Google Play i App Store, nie podawali nikomu swojego kodu BankID, ponieważ instytucje i służby nigdy o to nie proszą. W przypadku otrzymania podejrzanych żądań, które wyglądają wiarygodnie, należy skontaktować się z nadawcą przez oficjalny numer, jak infolinia banku, aby to zweryfikować.