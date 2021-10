Uwaga na oszustów. Szantażują, by wyłudzić pieniądze

Norweskie Centrum Bezpieczeństwa Informacji (NorSIS) ostrzega przed nową metodą oszustów, którzy wykorzystują wrażliwe informacje na temat danych osób, by wyłudzić od nich pieniądze. - Wykorzystuje się nieznaną nam wcześniej metodę, w której próba wymuszenia jest o wiele bardziej przerażająca niż wcześniej - komentuje szef NorSIS, Lars-Henrik Gundersen.

Szantażują, by wyłudzić pieniądze

SMS zawiera także link, który przenosi odbiorcę na stronę internetową, gdzie znajduje się więcej szczegółowych informacji na jego temat, jak np. pełny adres zamieszkania. Oszuści informują, że łącze internetowe pod tym adresem zostało zhakowane, a do sieci wyciekły prywatne e-maile, pliki i wiadomości. Dodają, że dana osoba odwiedzała strony pornograficzne, a w trakcie sesji nagrały ją kamerki internetowe. Szantażują swoje ofiary, że jeśli w ciągu 52 godzin nie zapłacą im 14 tys. koron, udostępnią te nagrania rodzinie ofiary, znajomym czy pracodawcy.



- Nowością jest to, że szantaż najpierw odbywa się za pośrednictwem SMS-ów, a zarówno SMS, jak i strona internetowa posiadają osobiste informacje, co może przerazić wiele osób. [...] Jest to również typowe, że dzieje się to w weekend [próba oszustwa - przyp.red.], ponieważ szukanie pomocy może być trudniejsze - wyjaśnia szef NorSiS, cytowany w komunikacie prasowym.



Gundersen dodaje, że oszuści prawdopodobnie znaleźli informacje na temat danych osób np. w internetowej książce telefonicznej lub innych dostępnych w sieci źródłach. Nie ma jednak podstaw, by sądzić, że posiadają jakiekolwiek inne osobiste informacje, uspokaja.