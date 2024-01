Urząd Ochrony Danych upomina norweskie firmy. Chodzi o prywatność użytkowników

W związku z nadchodzącą kontrolą Datatilsynet (Norweski Urząd Ochrony Danych) przed końcem roku zalecił norweskim przedsiębiorstwom posprzątanie bałaganu. Urząd sprawdzi, jak rodzime strony internetowe obchodzą się z bezpieczeństwem danych.

Silna pokusa

Dla wielu firm śledzenie poczynań klientów jest niewątpliwie kuszące, bo pozwala skuteczniej dobierać wyświetlające się użytkownikom reklamy. W przypadku Kirkens SOS chodziło natomiast o to, by dzięki korzystaniu z narzędzi udostępnianych przez Facebooka łatwiej pozyskiwać wolontariuszy. Niestety przez takie działania tracimy kontrolę nad danymi, co do których nie chcielibyśmy, by można je było z nami łatwo powiązać. Danymi dotykającymi najbardziej intymnych sfer naszego życia. Niejednokrotnie nie mamy świadomości, czy i na ile jesteśmy chronieni i anonimowi.