Ukraińcy, Syryjczycy i kto jeszcze? W Norwegii przybyło uchodźców

Na początku roku w Norwegii przebywało 315 200 uchodźców. To o 35 200 więcej niż rok wcześniej. Najwięcej jest Ukraińców. Przedstawiciele jakich jeszcze narodów otrzymują często status uchodźcy w Norwegii?

Niedawno opublikowane dane Norweskiego Urzędu Statystycznego (SSB) pokazują, że migracja z Ukrainy jest w ostatnim czasie bardzo mocno zauważalna. Ukraińcy (zwłaszcza Ukrainki, bo to kobiet wśród uchodźców z Ukrainy jest więcej) stanowią około 80 proc. nowo przybyłych nad fiordy uchodźców.

Po wybuchu pełnoskalowej wojny w ich kraju Ukraińcy mogli skorzystać z tymczasowej ochrony zbiorowej, co oznacza, że wystarczała przynależność do narodu ukraińskiego, sprawy o przyznanie statusu uchodźcy nie były rozpatrywane indywidualnie. Tę formę ochrony można dostać na rok z możliwością przedłużenia do okresu trzech lat. Zalegalizowanie pobytu było więc w ich przypadku dość łatwe.