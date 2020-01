Uchodźcy nie trafią już do dzielnic imigranckich. Oslo chce powstrzymać tworzenie się gett

Duże zadowolenie Frp

Zadowolenia z decyzji Rady Miasta nie ukrywa Partia Postępu, która ostatnio coraz bardziej stanowczo sprzeciwia się liberalnej polityce imigracyjnej rządu.



– To krok we właściwym kierunku. To to, o czym Frp w Oslo mówiła od wielu lat. Chcemy zerowej imigracji do Oslo, a szczególnie dotyczy to dzielnic, w których przebywa wielu niezachodnich imigrantów. To szczęśliwa wiadomość – mówi Tone Ims Larssen z Partii Postępu.



W ostatnich dniach kością niezgody między rządem a Frp stały się właśnie kwestie imigracyjne – ugrupowanie nie zgadzało się bowiem z decyzją o przyjęciu do kraju oskarżonej o terroryzm 29-letniej Norweżki, która wraz z dwojgiem dzieci przebywała w Syrii. Sytuacja do tego stopnia zaostrzyła narastające spory, że doprowadziła do rozpadu koalicji rządzącej – w poniedziałek 20 stycznia Frp poinformowało oficjalnie, że odchodzi z rządu.