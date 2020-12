To ostatni dzwonek, by wysłać paczkę do Polski. Posten Norge podaje daty

Poczta informuje, że przesyłki krajowe także lepiej wysłać z z odpowiednim wyprzedzeniem. Björn Wylezich - stock.adobe.com/standardowa/Tylko do użytku redakcyjnego

Jeśli ktoś chce wysłać bliskim w Polsce paczkę, przesyłkę czy kartkę świąteczną, które mają dotrzeć do adresata jeszcze przed Bożym Narodzeniem, to ostatni moment, by to zrobić.

Posten Norge informuje, że najpóźniej do podanych poniżej terminów należy wysłać przesyłkę, by mieć pewność, że dotrze do adresata przed Świętami.



Listy i drobne przesyłki:

- Szwecja i Dania: 14 grudnia

- pozostała część regionu nordyckiego: 10 grudnia

- Niemcy: 12 grudnia

- reszta Europy (tym Polska): 8 grudnia

- Stany Zjednoczone i Kanada: 6 grudnia



Poczta nie podaje konkretnego terminu, jeśli chodzi o wysyłkę listów i drobnych paczek na terenie Norwegii, jednak zaznacza, że wobec dużej ilości przesyłek, należy to zrobić odpowiednio szybciej.

Paczki:

- Dania: 15 grudnia

- Finlandia: 16 grudnia

- Islandia: 17 grudnia

- Szwecja: 18 grudnia

- Polska: 10 grudnia, paczka ekspresowa (QuikPack Cash) - do 16 grudnia



, do których - ze względu na ograniczenia wynikające z trwającej pandemii koronawirusa - nie można obecnie wysyłać paczek z Norwegii.



Lista krajów , do których - ze względu na ograniczenia wynikające z trwającej pandemii koronawirusa - nie można obecnie wysyłać paczek z Norwegii.

Posten Norge informuje, że terminy wysyłki za granicę są ustalane we współpracy z pocztami danego kraju. Daty mają więc charakter orientacyjny, a czas transportu zależy od wybranej dostawy i kraju, w którym mieszka odbiorca przesyłki. Ponadto należy spodziewać się do dwóch dodatkowych dni ze względu na odprawę celną paczek za granicą.



Her finner du sendefrister for juleposten Opublikowany przez Posten Niedziela, 29 listopada 2020

Nie wszystko można wysłać



Cena nadania paczki zależy od wagi przesyłki - na Posten Norge podaje, że przesyłka zagraniczna nie może zawierać kosztowności, takich jak złoto, srebro, kamienie szlachetne, banknoty, monety lub papiery wartościowe, a także broni czy jej elementów, papierosów i wyrobów tytoniowych. Wartość przesyłki nie może przekraczać 100 000 NOK. Służba celna wymaga odprawy celnej/zgłoszenia towarów o wartości powyżej 5 tys. NOK.Cena nadania paczki zależy od wagi przesyłki - na tej stronie dostępny jest formularz wysylkowy, a także kalkulator, który obliczy koszt.