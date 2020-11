Powrót do Polski na święta 2020: pandemia utrudnia podróż do domu

Powrót do Polski z kraju fiordów utrudniła pandemia koronawirusa. Choć w znacznie ograniczonej liczbie, wciąż funkcjonują tradycyjne metody podróży samolotem lub promem. Z kolei w zakładce Wspólna podróż samochodem znaleźć można oferty przejazdu do ojczyzny osób, które Boże Narodzenie chcą spędzić w gronie najbliższych. W cenie np. 700 NOK wyruszymy z Oslo do Łodzi i Lublina tydzień przed Wigilią Bożego Narodzenia.