To najdroższy dom letniskowy w Norwegii w 2023. Sprzedano go za 30 milionów koron

Ma podwójny garaż, pięć sypialni, trzy łazienki i dużą kuchnię połączoną z jadalnią. Kosztowała 30 milionów koron, stając się tym samym najdroższą w tym roku sprzedaną hyttą.

Nieruchomość, o której mowa, to domek letniskowy o powierzchni 360 metrów kwadratowych, zlokalizowany w ekskluzywnej dzielnicy Øvre Norefjellstua. Hytta Norefjell znajduje się na szczycie listy zarejestrowanych sprzedaży w 2023 r.

Numer dwa na liście to domek na Hafjell, który został sprzedany za 27,5 miliona koron. Trzecia najdroższa hytta zarejestrowana w tym roku została sprzedana w Geilo za 25,3 miliona koron. Znajduje się przy stoku narciarskim, ma osiem sypialni, cztery łazienki, salę kinową, stół do tenisa stołowego, oddzielne spa i powierzchnię 478 metrów kwadratowych.

Mniej niż rok temu

DNB Eiendom przygotował w tym roku raport na temat rynku domków letniskowych, który opiera się na informacjach z Prognosesenteret i Eiendomsverdi. Pokazuje, że sprzedaż hytt spada, ale mniej, niż oczekiwano. Do tej pory w tym roku za pośrednictwem brokerów sprzedano 3873 używane domki letniskowe, w porównaniu do 4342 w tym samym okresie ubiegłego roku. Liczba zarejestrowanych domków spadła o 20 proc., z 6677 do 5354.