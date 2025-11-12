To miasto wyprzedziło Oslo i Bergen. Zostało uznane za najlepsze do życia w Norwegii

Co roku NBBL wybiera gminę, która najlepiej radzi sobie z budownictwem mieszkaniowym wśród 20 najludniejszych gmin w kraju. Fot. CC0

Znamy wyniki najnowszego rankingu przyjazności mieszkaniowej przygotowanego przez Norweskie Zrzeszenie Spółdzielni Mieszkaniowych (NBBL). W zestawieniu oceniono 20 największych gmin w kraju pod kątem polityki mieszkaniowej, dostępności działek budowlanych oraz czasu rozpatrywania wniosków.

W rankingu uwzględniono 119 norweskich gmin, z których wybrano te najlepiej radzące sobie z rozwojem budownictwa. NBBL ocenia gminy według 16 wskaźników, takich jak długość procedur administracyjnych, poziom opłat czy liczba dostępnych działek.



Sandnes, czyli numer jeden, wyróżnia się wysokim tempem inwestycji, cyfryzacją procesów i przewidywalną obsługą spraw budowlanych. Posiada również zaktualizowane plany zagospodarowania przestrzennego oraz brak odrzuconych propozycji planów.

To najlepsze miejsca do życia w Norwegii Drugie miejsce zajęło Sarpsborg, które w ostatnim roku awansowało aż o osiem pozycji dzięki skróceniu czasu rozpatrywania planów i zwiększeniu liczby budowanych mieszkań. Skien, ubiegłoroczny zwycięzca, utrzymało się w czołówce dzięki dużej liczbie działek budowlanych i skutecznej administracji.



W pierwszej piątce znalazły się również Fredrikstad i Trondheim, które wykazują się wysokim poziomem aktywności inwestycyjnej. Trondheim jest liderem pod względem liczby wznoszonych budynków, choć nieco gorzej wypada w kwestii przyznawania pozwoleń.

Oslo z rekordowo długim czasem rozpatrywania planów regulacyjnych.Fot.stock.adobe.com/licencja standardowa

Stolica z długimi procedurami Na przeciwnym biegunie znalazły się Lillestrøm i Oslo. Stolica zajęła przedostatnie miejsce, z rekordowo długim czasem rozpatrywania planów regulacyjnych – średnio 2168 dni, czyli prawie sześć lat.



Według NBBL w Oslo brakuje gotowych projektów budowlanych, co powoduje, że liczba nowych mieszkań nie nadąża za wzrostem populacji. W efekcie stolica ma najmniej przygotowanych terenów pod zabudowę spośród największych gmin. W dolnej części rankingu uplasowały się również Asker, Tønsberg i Bergen.

NBBL: „Polityka mieszkaniowa daje efekty” Wyniki rankingu przyjazności mieszkaniowej NBBL pokazują znaczące różnice w podejściu gmin do rozwoju mieszkaniowego. Według dyrektora NBBL Bårda Folke Fredriksena ranking ma pomóc samorządom w wymianie doświadczeń i tworzeniu bardziej przyjaznej polityki mieszkaniowej.



Gminy, które inwestują w krótsze procedury i rozwój planów budowlanych, lepiej reagują na potrzeby mieszkańców i zapewniają większą stabilność rynku nieruchomości.