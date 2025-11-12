To miasto wyprzedziło Oslo i Bergen. Zostało uznane za najlepsze do życia w Norwegii
12 listopada 2025 14:18
Co roku NBBL wybiera gminę, która najlepiej radzi sobie z budownictwem mieszkaniowym wśród 20 najludniejszych gmin w kraju. Fot. CC0
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Sandnes, czyli numer jeden, wyróżnia się wysokim tempem inwestycji, cyfryzacją procesów i przewidywalną obsługą spraw budowlanych. Posiada również zaktualizowane plany zagospodarowania przestrzennego oraz brak odrzuconych propozycji planów.
To najlepsze miejsca do życia w Norwegii
W pierwszej piątce znalazły się również Fredrikstad i Trondheim, które wykazują się wysokim poziomem aktywności inwestycyjnej. Trondheim jest liderem pod względem liczby wznoszonych budynków, choć nieco gorzej wypada w kwestii przyznawania pozwoleń.
Oslo z rekordowo długim czasem rozpatrywania planów regulacyjnych.Fot.stock.adobe.com/licencja standardowa
Stolica z długimi procedurami
Według NBBL w Oslo brakuje gotowych projektów budowlanych, co powoduje, że liczba nowych mieszkań nie nadąża za wzrostem populacji. W efekcie stolica ma najmniej przygotowanych terenów pod zabudowę spośród największych gmin. W dolnej części rankingu uplasowały się również Asker, Tønsberg i Bergen.
NBBL: „Polityka mieszkaniowa daje efekty”
Gminy, które inwestują w krótsze procedury i rozwój planów budowlanych, lepiej reagują na potrzeby mieszkańców i zapewniają większą stabilność rynku nieruchomości.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.