Testy na zwierzętach w Europie: Norwegia w czołówce za sprawą łososia

stock.adobe.com/licencja standardowa

Zgodnie z unijnymi statystykami Norwegia znajduje się w czołówce państw Wspólnoty i strefy EOG, które wykorzystują do badań i testów najwięcej zwierząt. Wynik kraju fiordów podbił łosoś – w zeszłym roku w Norwegii do eksperymentów wykorzystano 1,7 miliona tych ryb.

W 2020 r. w Norwegii w testach na zwierzętach wykorzystano w sumie 2,2 miliona ryb w porównaniu np. do 56 tys. myszy i innych ssaków, 12 tys. ptaków oraz niewielkiej liczby płazów i gadów.

Artykuł o aktualnej sytuacji łososi w roli królików doświadczalnych w kraju fiordów pojawił się w październiku na stronie Komitetu ds. Etyki Badań (De nasjonale forskningsetiske komiteene). Autor i cytowani w tekście eksperci tłumaczą, że zarówno łososie, jak i inne ryby to najczęściej wykorzystywane do badań w Norwegii zwierzęta głównie z uwagi na rozwinięty tam na wyjątkową skalę sektor akwakultury.

Paradoksalnie są one poświęcane do badań w laboratoriach, aby poprawić dobrostan przedstawicieli swojego i pokrewnych gatunków w hodowlach ryb oraz zapewnić mniejsze straty w ich obrębie. Według danych Instytutu Weterynarii w ubiegłym roku w klatkach w Norwegii padły 52 miliony łososi. Właśnie z myślą o nich i im podobnych na rybach testuje się nowe szczepionki przeciwko chorobom, paszę i metody zwalczania wszy.

Jednocześnie szerokie wykorzystanie ryb jako zwierząt doświadczalnych stanowi wyzwanie etyczne, pisze De nasjonale forskningsetiske komiteene. Chociaż status ryb w eksperymentach zmienił się w ostatnich latach na plus, bo nie traktuje się ich już jak „warzywa” i skupia na zwalczaniu dotykających ich dolegliwości, to wciąż np. według członków Instytutu Badań Morskich ​​liczba łososi i innych ryb wykorzystywanych do testów mogłaby być mniejsza.