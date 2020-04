Ten rok będzie inny niż wszystkie: Norwegię czeka jeszcze długa walka z koronawirusem

Mimo optymistycznych prognoz zarówno politycy, jak i przedstawiciele Instytutu Zdrowia publicznego i eksperci ekonomiczni studzą emocje: codzienne życie Norwegów jeszcze długo nie wróci do normalności. Chociaż bowiem po świętach wielkanocnych powoli zaczną się otwierać przedszkola i szkoły, właściciele domków letniskowych będą mogli w nich nocować, a pracownicy salonów kosmetycznych czy fryzjerskich mogą się już szykować do wznowienia usług, utrzymają się zalecenia co do pracy zdalnej, społecznej izolacji i zakazu organizowania dużych imprez.