Mamy czerwiec, a więc miesiąc szczególnie ważny dla społeczności osób nieheteronormatywnych. Jakie wydarzenia i gdzie odbędą się w drugiej połowie miesiąca?

Kraj fiordów czeka w tym roku jeszcze sporo tęczowych wydarzeń. Kilka przykładów: 13-21 czerwca to Dni Tęczy w Bergen (), 14 czerwca to parada we Fløro. Następnie podobne, kilkudniowe imprezy odbędą się choćby w Arendal (parada 21 czerwca) czy Bodø (parada 21 czerwca). Pod koniec miesiąca na jednodniowe świętowanie będą mogli wybrać się mieszkańcy Voss (25 czerwca) czy Lindesnes (28 czerwca). Szczegółowy kalendarz wydarzeń można łatwo śledzić na tej stronie: https://foreningenfri.no/aktuelt/pridekalender/

Uczcić ofiary terroru

Norwegowie 25 czerwca spotkają się w Oslo również po to, by uczcić pamięć zmarłych w ataku terrorystycznym, do którego doszło w centrum norweskiej stolicy przed trzema laty. 25 czerwca 2022 roku w klubie nocnym dla osób LGBT doszło do strzelaniny. Zginęły dwie osoby, ponad dwadzieścia zostało rannych. Zamachowiec, islamski fundamentalista pochodzenia irańskiego, planował jeszcze atak na mającą się odbyć tego samego dnia paradę równości, ale został zatrzymany przez przechodniów i aresztowany przez policję. Paradę wówczas odwołano.